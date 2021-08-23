23 августа 2021, 09:11
Владелец Toyota Fortuner переоценил возможности своего внедорожника: что из этого получилось (грустное видео)
Теплый летний вечер, закат, пустынный песчаный пляж, белоснежный внедорожник несется по полосе прибоя, вздымая брызги воды. Видео должны было получиться очень красивым, но неожиданно что-то пошло не так…
Дарья Климова Фото: facebook.com/orcp.pakistan/
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Фото: facebook.com/orcp.pakistan/
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Перевернуть Toyota Fortuner обратно на колеса удалось только при помощи электрической лебедки. На кадрах видно, что внедорожник получил серьезные повреждения. Замят весь левый борт, окно со стороны водителя разбито, сломано боковое зеркало, а шины соскочили с дисков. Видео действительно получилось эффектным, но совсем не в том смысле, как изначально предполагалось.
Упомянутые модели: Toyota Fortuner (от 1 999 000 Р)
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