Редкий реактивный самолет из СССР выставлен на продажу во Флориде – цена удивляет

Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8

Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?

Наверняка найдет немало тех, кто хотя бы раз задумывался о покупке легкомоторного воздушного судна. Но вот обладателей настоящего реактивного истребителя среди обычных граждан практически нет. Во Флориде нашелся человек, который не только владел, но и эксплуатировал советский боевой самолет, а теперь решил его продать.

Речь идет о настоящем истребителе, способном разгоняться до скорости, в два с половиной раза превышающей скорость звука. Такие машины когда-то были гордостью советской авиации и предназначались для выполнения сложных задач в небе. Сегодня подобные экземпляры встречаются крайне редко, особенно в частных руках. Владелец из США решил расстаться с этим известным самолетом и выставил его на продажу по цене, сопоставимой с Chevrolet Corvette C8.

Самолет находится в отличном техническом состоянии, прошел все необходимые проверки и готов к полету. Владелец утверждает, что машина полностью исправна и не требует вложений. Для управления истребителем, конечно, потребуется специальная подготовка и лицензия, но для настоящих энтузиастов авиации это не станет преградой. В комплекте с самолетом идут оригинальные документы, а также запасные части и оборудование для обслуживания.

Интересно, что подобные предложения в области промышленного развития встречаются редко. Обычно такие самолеты хранятся в музеях или коллекциях и не используются для полетов. Однако, как сообщает autoevolution, нынешний владелец решил, что пришло время передать машину в новые руки. Цена вопроса – примерно столько же, сколько стоит подержанный спорткар Corvette C8. Для кого-то это возможность исполнить детскую мечту и почувствовать себя настоящим асом, для других – редкий шанс пополнить коллекцию необычной техники.

Покупка советского истребителя – не просто владение техникой, а билет в мир, где скорость и адреналин становятся частью повседневности. Кто знает, возможно, совсем скоро этот самолет окажется в руках нового владельца.