Редкий реактивный самолет из СССР выставлен на продажу во Флориде – цена удивляет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 09:51

Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8

Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8

Редкий реактивный самолет из СССР выставлен на продажу во Флориде – цена удивляет

Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8

Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?

Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?

Наверняка найдет немало тех, кто хотя бы раз задумывался о покупке легкомоторного воздушного судна. Но вот обладателей настоящего реактивного истребителя среди обычных граждан практически нет. Во Флориде нашелся человек, который не только владел, но и эксплуатировал советский боевой самолет, а теперь решил его продать.

Речь идет о настоящем истребителе, способном разгоняться до скорости, в два с половиной раза превышающей скорость звука. Такие машины когда-то были гордостью советской авиации и предназначались для выполнения сложных задач в небе. Сегодня подобные экземпляры встречаются крайне редко, особенно в частных руках. Владелец из США решил расстаться с этим известным самолетом и выставил его на продажу по цене, сопоставимой с Chevrolet Corvette C8.

Самолет находится в отличном техническом состоянии, прошел все необходимые проверки и готов к полету. Владелец утверждает, что машина полностью исправна и не требует вложений. Для управления истребителем, конечно, потребуется специальная подготовка и лицензия, но для настоящих энтузиастов авиации это не станет преградой. В комплекте с самолетом идут оригинальные документы, а также запасные части и оборудование для обслуживания.

Интересно, что подобные предложения в области промышленного развития встречаются редко. Обычно такие самолеты хранятся в музеях или коллекциях и не используются для полетов. Однако, как сообщает autoevolution, нынешний владелец решил, что пришло время передать машину в новые руки. Цена вопроса – примерно столько же, сколько стоит подержанный спорткар Corvette C8. Для кого-то это возможность исполнить детскую мечту и почувствовать себя настоящим асом, для других – редкий шанс пополнить коллекцию необычной техники.

Покупка советского истребителя – не просто владение техникой, а билет в мир, где скорость и адреналин становятся частью повседневности. Кто знает, возможно, совсем скоро этот самолет окажется в руках нового владельца.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ставрополь Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться