Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?

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Ютуб-канала «Клубный сервис» рассказал о том, почему владельцы вложили полмиллиона рублей в ремонт своего немолодого Suzuki SX4 вместо того, чтобы продать его и купить новую машину. Решающую роль сыграла математика. На вторичном рынке аналогичные 10-летние Suzuki SX4 в приличном состоянии отдают по 500 – 600 тысяч рублей. Однако не секрет, что любой автомобиль с пробегом – это своего рода кот в мешке. Чтобы довести его до ума, потребуется вложить еще от 50 до 300 тысяч рублей.

С другой стороны, у рассматриваемого Suzuki SX4 были большие проблемы с мотором и серьезные повреждения кузова по всей левой части. Продать за приличные деньги такой автомобиль вряд ли получилось бы. Максимум, на что могли рассчитывать владельцы – 150 тысяч рублей. Они решили не менять шило на мыло и восстанавливать свою машину, о которой они знали все.

Стоимость восстановления исходного автомобиля оценили в 488 838 рублей. В эту сумму вошла замена неисправного мотора на не новый, но исправный; замена кузовных элементов и частичная полировка, а также ремонт ходовой части. Отсюда мораль. В наше неспокойное время не обязательно рисковать или забираться в кредиты. Иногда разумнее оказывается отремонтировать собственный подержанный автомобиль и ездить на нем без проблем еще несколько лет.

Упомянутые модели: Suzuki SX4 (от 1 219 000 Р )

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