Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?
Фото: скриншот youtube.com / Клубный сервис
С другой стороны, у рассматриваемого Suzuki SX4 были большие проблемы с мотором и серьезные повреждения кузова по всей левой части. Продать за приличные деньги такой автомобиль вряд ли получилось бы. Максимум, на что могли рассчитывать владельцы – 150 тысяч рублей. Они решили не менять шило на мыло и восстанавливать свою машину, о которой они знали все.
Стоимость восстановления исходного автомобиля оценили в 488 838 рублей. В эту сумму вошла замена неисправного мотора на не новый, но исправный; замена кузовных элементов и частичная полировка, а также ремонт ходовой части. Отсюда мораль. В наше неспокойное время не обязательно рисковать или забираться в кредиты. Иногда разумнее оказывается отремонтировать собственный подержанный автомобиль и ездить на нем без проблем еще несколько лет.
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30.11.2021, 17:51
Suzuki привезет в Россию новый кроссовер: известны сроки
Компактный кроссовер Suzuki S-Cross перенес глубокий рестайлинг и готовится покорить японский рынок. Новинку планируют предложить и российским покупателям. В Suzuki назвали сроки начала продаж.Читать далее
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28.11.2021, 11:42
5 самых доступных японских кроссоверов в России
Японские автомобили ценят за их надежность. При этом стоят они дешевле аналогов от известных европейских и американских брендов. После очередного роста цен на новые автомобили в России все еще можно найти несколько моделей японских кроссоверов по цене до 2 млн рублей.Читать далее
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26.11.2021, 07:30
Suzuki представила новый кроссовер SX4: он выглядит очень серьезно
Компания Suzuki представила кроссовер SX4, переживший глубокий фейслифтинг. Автомобиль изменился до неузнаваемости, но сохранил прежнее шасси и агрегаты. Новинку будут продавать и в России, хотя точные сроки пока не называются.Читать далее
-
15.11.2021, 17:19
Новый Suzuki SX4 рассекретили накануне премьеры: фото
На прошлой неделе Suzuki опубликовала тизер нового автомобиля, премьера которого должна состояться 25 ноября. Название модели тогда названо не было, и журналисты терялись в догадках. Но благодаря вездесущим фотошпионам интрига развеяна – поколение готовится сменить компактный кроссовер Suzuki SX4.Читать далее
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