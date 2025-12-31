Почему покупка авто в Шанхае — это не только статус, но и серьезные траты — как сэкономить на номерах и страховке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 06:12

Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе

Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе

Почему покупка авто в Шанхае — это не только статус, но и серьезные траты — как сэкономить на номерах и страховке

Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе

Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.

Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.

В Шанхае автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Здесь машина - это символ успеха и достатка, а ее содержание требует серьезных вложений. Помимо стандартных расходов на топливо, страховку и обслуживание, владельцам приходится сталкиваться с уникальными для города затратами, которые могут удивить даже опытных автомобилистов.

Одной из главных особенностей владения авто в Шанхае является получение номерных знаков. Из-за ограниченной пропускной способности дорог и стремления властей сдержать рост числа машин, номера здесь разыгрываются на аукционах. Средняя стоимость - от 88 до 92 тысяч юаней (от 982 000 рублей), но если хочется ускорить процесс, придется заплатить посредникам до 130 тысяч. Альтернатива - регистрация в другом городе, но тогда придется мириться с ограничениями на передвижение по ключевым магистралям.

Покупка автомобиля - еще один важный этап. В Китае предпочитают новые машины, а поддержанный рынок только набирает обороты. Молодежи часто помогают родители, ведь без авто сложно устроить личную жизнь. Средняя цена на популярные японские и немецкие модели местной сборки - от 90 до 130 тысяч юаней (от одного миллиона рублей) . К этому добавляется налог на покупку - 10% от стоимости, а также ежегодный транспортный налог и регистрационный сбор.

Страхование - обязательная статья расходов. Базовая страховка для легковых авто стоит около 950 юаней в год (10 600 рублей), но ее размер зависит от водительской истории. За безаварийную езду предусмотрены скидки, а за нарушения - надбавки. Добровольные пакеты обходятся в 3900–6200 юаней (43 500-69 000) , в зависимости от выбранных опций и стоимости машины.

Техническое обслуживание в Шанхае относительно недорогое - около 600 юаней в год, если не считать крупных ремонтов. Техосмотр стоит 200 юаней, а расходники - еще 500–800. Мойка - от 25 до 50 юаней за раз, но при покупке абонемента можно сэкономить. Парковка - отдельная головная боль: бесплатных мест почти нет, а стоянка в жилых комплексах и офисах обходится в 100–300 юаней ежемесячно (от 1 000 рублей). В центре города парковка стоит от 15 юаней в час.

Топливо - еще одна значимая статья расходов. Литр 92-го бензина стоит 7,1 юаня (80 рублей). При среднем пробеге и расходе топлива на год уходит около 5 700 юаней. Платные дороги - примерно 0,4 юаня (4,5 рубля) за километр, а поездки в соседние города могут добавить к расходам еще несколько сотен юаней. Штрафы за нарушения ПДД - от 200 юаней (2 232 рубля), а за превышение лимита баллов придется пересдавать экзамен.

В итоге, чтобы стать полноправным участником дорожного движения в Шанхае, нужно быть готовым выложить от 190 до 240 тысяч юаней за сам автомобиль, налоги и номера. Ежегодные расходы на содержание машины составляют от 17 до 30 тысяч юаней, а ежемесячные траты - от 1 400 до 2 500 юаней. Все зависит от марки авто, стиля вождения и привычек владельца. Владение автомобилем в Шанхае - это не только престиж, но и постоянная финансовая ответственность.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Новосибирск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться