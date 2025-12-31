Почему покупка авто в Шанхае — это не только статус, но и серьезные траты — как сэкономить на номерах и страховке

31 декабря 2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.
В Шанхае автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Здесь машина - это символ успеха и достатка, а ее содержание требует серьезных вложений. Помимо стандартных расходов на топливо, страховку и обслуживание, владельцам приходится сталкиваться с уникальными для города затратами, которые могут удивить даже опытных автомобилистов.
Одной из главных особенностей владения авто в Шанхае является получение номерных знаков. Из-за ограниченной пропускной способности дорог и стремления властей сдержать рост числа машин, номера здесь разыгрываются на аукционах. Средняя стоимость - от 88 до 92 тысяч юаней (от 982 000 рублей), но если хочется ускорить процесс, придется заплатить посредникам до 130 тысяч. Альтернатива - регистрация в другом городе, но тогда придется мириться с ограничениями на передвижение по ключевым магистралям.
Покупка автомобиля - еще один важный этап. В Китае предпочитают новые машины, а поддержанный рынок только набирает обороты. Молодежи часто помогают родители, ведь без авто сложно устроить личную жизнь. Средняя цена на популярные японские и немецкие модели местной сборки - от 90 до 130 тысяч юаней (от одного миллиона рублей) . К этому добавляется налог на покупку - 10% от стоимости, а также ежегодный транспортный налог и регистрационный сбор.
Страхование - обязательная статья расходов. Базовая страховка для легковых авто стоит около 950 юаней в год (10 600 рублей), но ее размер зависит от водительской истории. За безаварийную езду предусмотрены скидки, а за нарушения - надбавки. Добровольные пакеты обходятся в 3900–6200 юаней (43 500-69 000) , в зависимости от выбранных опций и стоимости машины.
Техническое обслуживание в Шанхае относительно недорогое - около 600 юаней в год, если не считать крупных ремонтов. Техосмотр стоит 200 юаней, а расходники - еще 500–800. Мойка - от 25 до 50 юаней за раз, но при покупке абонемента можно сэкономить. Парковка - отдельная головная боль: бесплатных мест почти нет, а стоянка в жилых комплексах и офисах обходится в 100–300 юаней ежемесячно (от 1 000 рублей). В центре города парковка стоит от 15 юаней в час.
Топливо - еще одна значимая статья расходов. Литр 92-го бензина стоит 7,1 юаня (80 рублей). При среднем пробеге и расходе топлива на год уходит около 5 700 юаней. Платные дороги - примерно 0,4 юаня (4,5 рубля) за километр, а поездки в соседние города могут добавить к расходам еще несколько сотен юаней. Штрафы за нарушения ПДД - от 200 юаней (2 232 рубля), а за превышение лимита баллов придется пересдавать экзамен.
В итоге, чтобы стать полноправным участником дорожного движения в Шанхае, нужно быть готовым выложить от 190 до 240 тысяч юаней за сам автомобиль, налоги и номера. Ежегодные расходы на содержание машины составляют от 17 до 30 тысяч юаней, а ежемесячные траты - от 1 400 до 2 500 юаней. Все зависит от марки авто, стиля вождения и привычек владельца. Владение автомобилем в Шанхае - это не только престиж, но и постоянная финансовая ответственность.
