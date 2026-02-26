Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация кроссовера Changan Uni-S в Москве за пять лет — цифры поражают

26 февраля 2026, 01:31
Владение Changan Uni-S за 5 лет обходится дороже его покупки - неожиданные цифры
Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S за пять лет оказалась выше его цены в автосалоне. Аналитики раскрыли, какие расходы формируют итоговую сумму и почему это важно учитывать при покупке.
Владельцы новых автомобилей все чаще сталкиваются с тем, что расходы на содержание машины могут превысить ее первоначальную стоимость. Кроссовер Changan Uni-S стал наглядным примером: эксперты рассчитали, что за пять лет эксплуатации владелец тратит на него больше, чем стоит сам автомобиль.
Согласно расчету, общие расходы за пятилетний период составят 2 310 367 рублей. Для сравнения, стоимость самой машины в комплектации Comfort — 2 289 900 рублей. Такая разница заставляет задуматься о дополнительных расходах, которые ждут будущих владельцев.
Самая весомая статья расходов – потеря стоимости автомобиля. Через пять лет Changan Uni-S будет стоить 890 231 рубль, а его остаточная стоимость к этому сроку составит примерно 1,4 миллиона рублей. Это типичная ситуация для новых автомобилей, но в данном случае она особенно заметна на фоне общей стоимости владения.
Второе место по затратам занимает каско – за пять лет страховка обойдется в 405 770 рублей. На топливо уйдет еще 374 010 рублей, если исходить из среднегодового пробега 20 тысяч километров. Техническое обслуживание на этот срок потребует 246 644 рубля, а на покупку новых шин придется потратить 154 112 рублей.
Не стоит забывать и о других обязательных расходах: ОСАГО за пять лет обойдется в 105 249 рублей, а на текущий ремонт уйдет 86 250 рублей. Все эти суммы складываются в итоговую цифру, которая рассчитывает цену самого автомобиля.
Данная ситуация характерна не только для Changan Uni-S, но и для большинства современных кроссоверов. Однако этот пример наглядно демонстрирует, насколько важно при планировании покупки учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие расходы. В условиях роста цен на обслуживание и страхование подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто выбирает машину на долгий срок.
Похожие материалы Чинган
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
09.02.2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.Читать далее
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
04.02.2026, 06:50
Changan готовит для России пять новых моделей : гибриды, трансформеры и обновления
Changan готовит для российского рынка сразу пять новых моделей, включая гибридный кроссовер и уникальный трансформер. В 2026 году автолюбителей ждут свежие решения и неожиданные форматы. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
20.01.2026, 15:26
В Петербурге стартовали продажи первых Changan UNI-S российской сборки
В Петербурге появились первые Changan UNI-S, собранные в России. Продажи начались неожиданно быстро. Что это значит для рынка и покупателей, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
