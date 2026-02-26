Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация кроссовера Changan Uni-S в Москве за пять лет — цифры поражают

Владение Changan Uni-S за 5 лет обходится дороже его покупки - неожиданные цифры

Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S за пять лет оказалась выше его цены в автосалоне. Аналитики раскрыли, какие расходы формируют итоговую сумму и почему это важно учитывать при покупке.

Владельцы новых автомобилей все чаще сталкиваются с тем, что расходы на содержание машины могут превысить ее первоначальную стоимость. Кроссовер Changan Uni-S стал наглядным примером: эксперты рассчитали, что за пять лет эксплуатации владелец тратит на него больше, чем стоит сам автомобиль.

Согласно расчету, общие расходы за пятилетний период составят 2 310 367 рублей. Для сравнения, стоимость самой машины в комплектации Comfort — 2 289 900 рублей. Такая разница заставляет задуматься о дополнительных расходах, которые ждут будущих владельцев.

Самая весомая статья расходов – потеря стоимости автомобиля. Через пять лет Changan Uni-S будет стоить 890 231 рубль, а его остаточная стоимость к этому сроку составит примерно 1,4 миллиона рублей. Это типичная ситуация для новых автомобилей, но в данном случае она особенно заметна на фоне общей стоимости владения.

Второе место по затратам занимает каско – за пять лет страховка обойдется в 405 770 рублей. На топливо уйдет еще 374 010 рублей, если исходить из среднегодового пробега 20 тысяч километров. Техническое обслуживание на этот срок потребует 246 644 рубля, а на покупку новых шин придется потратить 154 112 рублей.

Не стоит забывать и о других обязательных расходах: ОСАГО за пять лет обойдется в 105 249 рублей, а на текущий ремонт уйдет 86 250 рублей. Все эти суммы складываются в итоговую цифру, которая рассчитывает цену самого автомобиля.

Данная ситуация характерна не только для Changan Uni-S, но и для большинства современных кроссоверов. Однако этот пример наглядно демонстрирует, насколько важно при планировании покупки учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие расходы. В условиях роста цен на обслуживание и страхование подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто выбирает машину на долгий срок.