Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация кроссовера Changan Uni-S в Москве за пять лет — цифры поражают

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 01:31

Владение Changan Uni-S за 5 лет обходится дороже его покупки - неожиданные цифры

Владение Changan Uni-S за 5 лет обходится дороже его покупки - неожиданные цифры

Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация кроссовера Changan Uni-S в Москве за пять лет — цифры поражают

Владение Changan Uni-S за 5 лет обходится дороже его покупки - неожиданные цифры

Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S за пять лет оказалась выше его цены в автосалоне. Аналитики раскрыли, какие расходы формируют итоговую сумму и почему это важно учитывать при покупке.

Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S за пять лет оказалась выше его цены в автосалоне. Аналитики раскрыли, какие расходы формируют итоговую сумму и почему это важно учитывать при покупке.

Владельцы новых автомобилей все чаще сталкиваются с тем, что расходы на содержание машины могут превысить ее первоначальную стоимость. Кроссовер Changan Uni-S стал наглядным примером: эксперты рассчитали, что за пять лет эксплуатации  владелец тратит на него больше, чем стоит сам автомобиль.

Согласно расчету, общие расходы за пятилетний период составят 2 310 367 рублей. Для сравнения, стоимость самой машины в комплектации Comfort — 2 289 900 рублей. Такая разница заставляет задуматься о дополнительных расходах, которые ждут будущих владельцев.

Самая весомая статья расходов – потеря стоимости автомобиля. Через пять лет Changan Uni-S будет стоить 890 231 рубль, а его остаточная стоимость к этому сроку составит примерно 1,4 миллиона рублей. Это типичная ситуация для новых автомобилей, но в данном случае она особенно заметна на фоне общей стоимости владения.

Второе место по затратам занимает каско – за пять лет страховка обойдется в 405 770 рублей. На топливо уйдет еще 374 010 рублей, если исходить из среднегодового пробега 20 тысяч километров. Техническое обслуживание на этот срок потребует 246 644 рубля, а на покупку новых шин придется потратить 154 112 рублей.

Не стоит забывать и о других обязательных расходах: ОСАГО за пять лет обойдется в 105 249 рублей, а на текущий ремонт уйдет 86 250 рублей. Все эти суммы складываются в итоговую цифру, которая рассчитывает цену самого автомобиля.

Данная ситуация характерна не только для Changan Uni-S, но и для большинства современных кроссоверов. Однако этот пример наглядно демонстрирует, насколько важно при планировании покупки учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие расходы. В условиях роста цен на обслуживание и страхование подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто выбирает машину на долгий срок.

Упомянутые модели: Changan UNI-S
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Самара Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться