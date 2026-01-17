Зарядка, сервис, скрытые расходы — что удивит владельца электрокара?

17 января 2026, 10:03
Владение электромобилем в России: раскрыли цифры, во сколько реально обходится эксплуатация
Владение электромобилем в России: раскрыли цифры, во сколько реально обходится эксплуатация
Эксперты раскрыли, во сколько обходится содержание электромобиля в России. Цены на зарядку и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Не все расходы очевидны на первый взгляд. Модель авто решает многое.
В последние годы электромобили все чаще ездят по российским дорогам, и многие водители задумываются о переходе на электротягу. Однако вопрос о расходах на содержание такого автомобиля остается открытым. Как утверждают эксперты, внедрение электрокаров в России не всегда оказывается выгодным, а иногда и вовсе может удивить неожиданными затратами.
Среди самых популярных моделей на отечественном рынке сейчас популярны Xiaomi SU7, Zeekr 001, Tesla Model X и «Москвич 3е». Разброс цен впечатляет: от 1,8 миллионов рублей за базовую версию до более чем 7 миллионов за топовые комплектации. Именно выбор модели определяет стартовую сумму.
Но покупка - лишь начало истории. Следующий важный пункт — зарядка. Здесь у владельца есть два пути: установить домашнюю станцию или пользоваться общественными зарядками. Домашняя станция обойдется минимум в 79 тысяч рублей, а если выбрать более продвинутую - до 155 тысяч, не считая расходов на монтаж. Общественные станции берут от 1,8 до 3 рублей, а итоговая сумма зависит от емкости батареи и тарифов на электроэнергию. В пересчете на пробег расходы на «заправку» электрокара часто сравнимы с затратами на бензин, но инфраструктура зарядок пока заметно уступает привычному АЗС.
Обслуживание электромобиля действительно проще: нет необходимости менять масло, фильтры и свечи. Однако это не значит, что эксплуатация обходится дорого. Зарядка — основной расход, и она может быть неприятно неожиданной, особенно если приходится часто пользоваться быстрыми общественными станциями. К тому же не стоит забывать о стоимости замены батареи, если она выйдет из строя - это одна из самых дорогих процедур для электрокара.
Владельцы отмечают, что, несмотря на минимальные сервисные расходы, экономия на топливе не всегда очевидна. Если особенно учесть, что в регионах России мощность сетевых зарядных устройств развита слабо, то тарифы на циклическую зарядку могут оказаться более высокими. В конце концов, переход на электромобиль - это не только вопрос экологии или моды, но и серьезный финансовый расчет, где каждая мелочь способна повлиять на итоговую стоимость затрат.
Похожие материалы Тесла, Сяоми, Зикр, Moskvich
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
Похожие материалы Тесла, Сяоми, Зикр, Moskvich
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее