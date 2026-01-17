Зарядка, сервис, скрытые расходы — что удивит владельца электрокара?

Владение электромобилем в России: раскрыли цифры, во сколько реально обходится эксплуатация

Эксперты раскрыли, во сколько обходится содержание электромобиля в России. Цены на зарядку и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Не все расходы очевидны на первый взгляд. Модель авто решает многое.

В последние годы электромобили все чаще ездят по российским дорогам, и многие водители задумываются о переходе на электротягу. Однако вопрос о расходах на содержание такого автомобиля остается открытым. Как утверждают эксперты, внедрение электрокаров в России не всегда оказывается выгодным, а иногда и вовсе может удивить неожиданными затратами.

Среди самых популярных моделей на отечественном рынке сейчас популярны Xiaomi SU7, Zeekr 001, Tesla Model X и «Москвич 3е». Разброс цен впечатляет: от 1,8 миллионов рублей за базовую версию до более чем 7 миллионов за топовые комплектации. Именно выбор модели определяет стартовую сумму.

Но покупка - лишь начало истории. Следующий важный пункт — зарядка. Здесь у владельца есть два пути: установить домашнюю станцию ​​или пользоваться общественными зарядками. Домашняя станция обойдется минимум в 79 тысяч рублей, а если выбрать более продвинутую - до 155 тысяч, не считая расходов на монтаж. Общественные станции берут от 1,8 до 3 рублей, а итоговая сумма зависит от емкости батареи и тарифов на электроэнергию. В пересчете на пробег расходы на «заправку» электрокара часто сравнимы с затратами на бензин, но инфраструктура зарядок пока заметно уступает привычному АЗС.

Обслуживание электромобиля действительно проще: нет необходимости менять масло, фильтры и свечи. Однако это не значит, что эксплуатация обходится дорого. Зарядка — основной расход, и она может быть неприятно неожиданной, особенно если приходится часто пользоваться быстрыми общественными станциями. К тому же не стоит забывать о стоимости замены батареи, если она выйдет из строя - это одна из самых дорогих процедур для электрокара.

Владельцы отмечают, что, несмотря на минимальные сервисные расходы, экономия на топливе не всегда очевидна. Если особенно учесть, что в регионах России мощность сетевых зарядных устройств развита слабо, то тарифы на циклическую зарядку могут оказаться более высокими. В конце концов, переход на электромобиль - это не только вопрос экологии или моды, но и серьезный финансовый расчет, где каждая мелочь способна повлиять на итоговую стоимость затрат.