Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 05:40

Сколько на самом деле стоит ездить на новом кроссовере — удивительные цифры

Удивительные факты: во сколько обойдется владение Haval F7x в России за пять лет

Расходы на Haval F7x за пять лет могут удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма превышает стоимость самого автомобиля. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Неожиданные детали - в нашем материале.

Haval F7x, который собирают на российском заводе в Тульской области с 2022 года, оказался не таким уж доступным в больших масштабах. За пять лет эксплуатации этого кроссовера владельцу придется выложить сумму, превышающую его первоначальную стоимость. По расчетам специалистов, общие расходы за этот период составят 2,59 миллиона рублей. В эту сумму включены не только очевидные расходы, но и те, о которых часто забывают при покупке нового автомобиля.

Владельцы Haval F7x сталкиваются с проблемами, связанными с целым набором обязательных расходов и затрат. Сюда входят страховые полисы - как обязательный ОСАГО, так и добровольное каско, покупка и сезонная замена шин, расходы на топливо, исходя из среднего пробега, заявленного производителя, а также регулярное техническое обслуживание и текущий ремонт. Не стоит забывать и о налогах, которые ежегодно ложатся на плечи автомобилиста.

Если разбить итоговую сумму на более мелкие периоды, то за год владения этим купеобразным кроссовером затраты составят около 518,7 тысяч рублей. В месяц эта цифра составляет примерно 42,2 тысячи рублей. Каждый километр пути на Haval F7x обходится в среднем за 25,93 рубля. Для расчета бралась версия Comfort стоимостью 2 499 000 рублей, при стабильной эксплуатации в Москве и годовом пробеге около 20 тысяч километров.

Многие автолюбители, выбирая новый автомобиль, ориентируются на цену только в автосалоне. Однако реальная стоимость владения часто оказывается неприятным сюрпризом. Особенно если учесть, что за пять лет эксплуатации большие расходы не только равняются цене машины, но и превышают ее. Это заставляет задуматься: действительно ли покупка нового кроссовера – выгодное решение?

Упомянутые марки: Haval
