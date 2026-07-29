Содержание Haval Jolion 4x4 2026: сколько стоят 5 лет владения и 100 000 км пробега

Владение Haval Jolion 2026: сколько реально тратить на обслуживание и страховку

Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.

Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.

Покупка нового Haval Jolion 2026 года с полным приводом — это целый комплекс регулярных расходов, о которых важно знать заранее. В условиях роста цен на топливо и сервис, а также изменений на страховом рынке, вопрос затрат становится особенно актуальным для российских автолюбителей.

Среднегодовые расходы на содержание Haval Jolion с полным приводом составляют примерно 273 000 рублей, а за пять лет при пробеге 100 000 км — около 1,37 млн ​​рублей. Основные статьи затрат - топливо (около 600 000 рублей за весь срок), страховка (примерно 374 000 рублей), техническое обслуживание (от 256 000 до 276 000 рублей в зависимости от версии), транспортный налог и расходы на поездки, шиномонтаж и хранение шин (около 89 000 рублей).

Реальный расход топлива в Джолионе может отличаться от заявленного производителем. В смешанном цикле он составляет 7,6 л/100 км, но в городе доходит до 12-14 литров, а в зимних пробках - до 15. Для расчетов принимается усредненное значение 10 л/100 км, что при цене АИ-92 в 60 рублей за литр дает итоговую сумму около 600 000 рублей за 5 лет.

Техническое обслуживание у официальных дилеров обходится в среднем от 256 709 до 276 366 рублей за 5 лет, в зависимости от типа привода и коробки передач.

Страхование - еще одна важная статья расходов. ОСАГО для Haval Jolion в Москве стоит около 9 100 рублей в год, а КАСКО от 65 698 рублей. За пять лет базовый сценарий страхования (ОСАГО + КАСКО с франшизой) обойдется примерно в 374 000 рублей. При выборе полного КАСКО позже может вырасти до 480 000 рублей.

Транспортный налог для двигателя мощностью 150 л.с. в Москве составляет 5 250 рублей в год, что за пять лет - 26 250 рублей. В других регионах ставки могут отличаться.

Расходы на шиномонтаж и хранение за пять лет составляют около 89 000 рублей. Сюда входит покупка двух комплектов шин (летних и зимних), сезонная смена и хранение.

Haval Jolion подойдет тем, кто ценит адаптацию к внешним условиям, наличие зимнего пакета опций и возможность использовать недорогое топливо АИ-92. Однако тем, для кого критична минимизация расходов на топливо или для тех, кто не готов к затратам на обслуживание после окончания гарантии, стоит внимательно оценить все нюансы перед покупкой.