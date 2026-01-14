Сколько на самом деле стоит содержать новый кроссовер — удивит ли итоговая сумма?

Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей

Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.

Jaecoo J8 – не просто очередной кроссовер на российском рынке, а флагман, который обращает внимание на свое оснащение и внешний вид бренда. Но за эффектной внешностью раскрываются весьма ощутимые расходы, с которыми сталкиваются все, кто решает вопрос приобретения этого нового автомобиля.

Маркетинговое агентство НАПИ провело детальный анализ затрат, с которым столкнулся владелец Jaecoo J8 Supreme в Москве за три года эксплуатации. В расчетах учитывался среднедовой пробег в 20 тысяч километров, полный привод, бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра (183 л.с.) и роботизированная коробка передач DCT. Для такого автомобиля требуется 95-й бензин, средний расход топлива составляет 8,1 литра на 100 км.

Суммарные расходы за три года, по подсчетам специалистов, превышают 1 763 000 рублей. Это почти 38% от стоимости нового автомобиля, стоимость которого на данный момент составляет 4 649 000 рублей. В среднем за год на содержание кроссовера тратится около 588 тысяч рублей, а каждый километр пути обойдется владельцу в 29,4 рубля.

Самой заметной статьей расходов становится потеря стоимости автомобиля — за три года Jaecoo J8 выросла в цене почти на 691 тысячу рублей. Но и это не предел: страховка КАСКО за тот же период обойдется в 336 432 рубля, а на топливо уйдет еще 330 588 рублей. Эти две позиции составляют львиную долю всех затрат.

Не стоит забывать и о сезонных расходах. Комплект зимних шин Nokian 245/55 R19 и услуги шиномонтажа на три года обойдутся примерно в 172,3 тысячи рублей. Межсервисный интервал у Jaecoo J8 составляет 10 тысяч километров, а значит, за три года потребуется пройти семь технических обслуживаний, на которые уйдет более 94 715 рублей.

Текущий ремонт — еще одна статья расходов, которую часто недооценивают. За три года специалисты запланировали три обращения в сервис, что в сумме выльется в 47 212 рублей. К этому добавляется транспортный налог (27 450 рублей), госпошлина (2 850 рублей) и обязательная страховка ОСАГО, которая за три года обойдется примерно в 61 196 рублей.

В итоге, если сложить все расходы, получится значительная сумма - 1 763 775 рублей. Это почти 38% от цены нового Jaecoo J8 Supreme. Для многих покупателей такие цифры могут оказаться неожиданными, ведь на первый взгляд кроссовер кажется доступным и выгодным выбором. Однако реальная стоимость владения автомобилем в мегаполисе зависит от обстоятельств, и каждое из них ощутимо влияет на семейный бюджет.