Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация новой Lada Iskra с учетом всех расходов

Владение Lada Iskra за пять лет обойдется дороже самой машины

Свежий анализ затрат на содержание Lada Iskra выявил неожиданные детали: за пять лет расходы на эксплуатацию превысят цену автомобиля. Главная статья расходов - топливо. Почему это важно для будущих владельцев - в материале.

Вопрос о стоимости владения автомобилем волнует каждого, кто задумывается о покупке новой машины. Особенно если речь идет о свежей модели, такой как Лада Искра, которая только начинает завоевывать доверие. Недавний анализ затрат на владение седаном позволил взглянуть на него под новым углом: оказывается, что за пять лет расходы на содержание «Искры» могут превысить ее первоначальную стоимость.

Для анализа была выбрана базовая комплектация Comfort с 90-сильным двигателем, стоимостью 1, 277 миллиона рублей. Именно на этот вариант чаще всего обращают внимание покупатели, рассчитывающие на доступность и экономичность. Однако расчеты показали: за пять лет эксплуатации, при пробеге в 100 тысяч километров, общие затраты составят 1,383 миллиона рублей. Это больше, чем цена самой машины на момент покупки.

Если перевести эти цифры в повседневные расходы, то каждый километр пути на Ладе Искре обходится владельцу за 13,8 рубля. В месяц это примерно 23 тысячи рублей, что может удивить даже опытных автомобилистов.

Главный «пожиратель» бюджета – бензин. За пять лет на топливо уйдет более полумиллиона рублей, что составляет около 40% всех расходов. На втором месте — потеря стоимости автомобиля: за тот же срок «Искра» теряет в цене примерно треть от начальной стоимости. Остальные ходы - это страховки (ОСАГО и КАСКО), регулярное техническое обслуживание, покупка новых шин.

Интересно, что проживание в регионе заметно влияет на итоговую численность. Самым выгодным оказался Татарстан, где ежемесячные расходы на содержание «Искры» составляют около 22 тысяч рублей. А вот в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае эта цифра составляет 24 тысячи рублей в месяц. Разница касается не только цене на топливо, но и стоимости страховок, а также уровня налоговой нагрузки.

Таким образом, даже при выборе бюджетной модели будущим владельцам стоит внимательно оценить не только цену автомобиля в автосалоне, но и все сопутствующие расходы. Лада Искра - пример того, как затраты на эксплуатацию могут неожиданно превзойти ожидания, особенно если учесть динамику цен на топливо и обслуживание.