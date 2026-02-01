Эксперты подсчитали, сколько реально стоит эксплуатация новой Lada Iskra с учетом всех расходов

1 февраля 2026, 06:11
Владение Lada Iskra за пять лет обойдется дороже самой машины
Свежий анализ затрат на содержание Lada Iskra выявил неожиданные детали: за пять лет расходы на эксплуатацию превысят цену автомобиля. Главная статья расходов - топливо. Почему это важно для будущих владельцев - в материале.
Вопрос о стоимости владения автомобилем волнует каждого, кто задумывается о покупке новой машины. Особенно если речь идет о свежей модели, такой как Лада Искра, которая только начинает завоевывать доверие. Недавний анализ затрат на владение седаном позволил взглянуть на него под новым углом: оказывается, что за пять лет расходы на содержание «Искры» могут превысить ее первоначальную стоимость.
Для анализа была выбрана базовая комплектация Comfort с 90-сильным двигателем, стоимостью 1, 277 миллиона рублей. Именно на этот вариант чаще всего обращают внимание покупатели, рассчитывающие на доступность и экономичность. Однако расчеты показали: за пять лет эксплуатации, при пробеге в 100 тысяч километров, общие затраты составят 1,383 миллиона рублей. Это больше, чем цена самой машины на момент покупки.
Если перевести эти цифры в повседневные расходы, то каждый километр пути на Ладе Искре обходится владельцу за 13,8 рубля. В месяц это примерно 23 тысячи рублей, что может удивить даже опытных автомобилистов.
Главный «пожиратель» бюджета – бензин. За пять лет на топливо уйдет более полумиллиона рублей, что составляет около 40% всех расходов. На втором месте — потеря стоимости автомобиля: за тот же срок «Искра» теряет в цене примерно треть от начальной стоимости. Остальные ходы - это страховки (ОСАГО и КАСКО), регулярное техническое обслуживание, покупка новых шин.
Интересно, что проживание в регионе заметно влияет на итоговую численность. Самым выгодным оказался Татарстан, где ежемесячные расходы на содержание «Искры» составляют около 22 тысяч рублей. А вот в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае эта цифра составляет 24 тысячи рублей в месяц. Разница касается не только цене на топливо, но и стоимости страховок, а также уровня налоговой нагрузки.
Таким образом, даже при выборе бюджетной модели будущим владельцам стоит внимательно оценить не только цену автомобиля в автосалоне, но и все сопутствующие расходы. Лада Искра - пример того, как затраты на эксплуатацию могут неожиданно превзойти ожидания, особенно если учесть динамику цен на топливо и обслуживание.
Похожие материалы Лада
-
27.01.2026, 13:42
Сравнение универсалов 2026 года: Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX
Три популярных универсала 2026 года прошли независимое тестирование. В материале — неожиданные отличия в оснащении, нюансы обновлений и разница в стоимости. Почему Лада Искра оказалась дешевле конкурентов, а Solaris KRX — самым дорогим? Разбираемся, что важно знать перед покупкой и какие детали часто упускают из виду.Читать далее
-
27.01.2026, 09:05
Локализация Lada Iskra: как российский автопром справляется с импортом
Lada Iskra позиционируется как почти полностью российский автомобиль, но при разборке обнаруживаются детали с маркировкой Renault и важные узлы из Китая. Почему так происходит, как АвтоВАЗ объясняет ситуацию и что ждет модель в будущем - разбираемся в материале.Читать далее
-
26.01.2026, 15:20
Lada Iskra: новая ступень в развитии отечественных автомобилей
Lada Iskra - долгожданная новинка, занявшая место между Granta и Vesta. В статье разбираем, как изменились платформа, эргономика и оснащение, а также почему модель может стать хитом российского рынка.Читать далее
-
26.01.2026, 07:31
Лада Искра 2025 с вариатором глазами владельца из Челябинска — честный опыт эксплуатации
Владелец из Челябинска делится первыми впечатлениями о Лада Искра 2025. Он отмечает неожиданные плюсы и минусы. В обзоре — детали комплектации ENJOY и нюансы эксплуатации. Читайте, чтобы узнать, что удивило больше всего.Читать далее
-
23.01.2026, 05:51
Сравнение Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX: цены, двигатели и главные минусы
Три популярных универсала прошли испытания в новых версиях. В обзоре - свежие детали оснащения, неожиданные минусы и плюсы. Узнайте, чем удивили Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX. Сравнение цен и комплектаций.Читать далее
-
22.01.2026, 10:31
Lada Iskra ворвалась в топ продаж: АвтоВАЗ и эксперты не сошлись в цифрах
Продажи Lada Iskra в 2025 году вызвали споры. Официальные и неофициальные данные разнятся. Модель впервые попала в топ-10. Цены на Iskra уже выросли. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
21.01.2026, 15:42
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Эксперты раскрыли неожиданные траты на LADA Iskra. Суммы оказались выше ожиданий. В разных регионах разница ощутима. Узнайте, что влияет на итоговую стоимость.Читать далее
-
21.01.2026, 06:49
Покупка Лады Искры в кредит обернется огромной переплатой для покупателей
АвтоВАЗ предлагает кредиты на Ладу Искру с высокими ставками. Переплата за семь лет почти равна цене машины. Условия отличаются от других моделей. Покупатели рискуют заплатить вдвое больше. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:34
Петербургские автозаводы резко нарастили выпуск: более 48 тысяч машин за год
В Санкт-Петербурге автозаводы удивили результатами. Производство выросло вдвое. LADA Iskra стала неожиданным героем года. Что стоит за этими цифрами, пока неясно.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
