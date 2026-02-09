Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 06:45

Почему эксплуатация популярной Lada Vesta в 2026 году обходится владельцам заметно дороже, чем раньше

Стоимость содержания Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с мотором 1.8 за год выросла сильнее, чем цена самой машины. Эксперты НАПИ проанализировали, как изменились расходы на эксплуатацию и почему это важно учитывать при покупке.

Рынок автомобилей в России продолжает меняться, и даже самые популярные модели сталкиваются с проблемами, связанными с новыми возможностями. Lada Vesta, традиционно считавшаяся одним из наиболее доступных и практичных вариантов преподнесла неприятный сюрприз: расходы на ее содержание заметно выросли. Это не просто очередное подорожание, а тревожный сигнал для всех, кто рассчитывает на стабильность затрат при владении автомобилем.

Эксперты маркетингового агентства НАПИ провели детальный анализ стоимости владения Lada Vesta в комплектации Comfort'24 с двигателем 1.8. Для расчетов используется современный онлайн-калькулятор совокупной стоимости владения, который учитывает не только цену покупки, но и все сопутствующие расходы: страхование, обслуживание, амортизацию и даже снижение стоимости машины со временем. Результаты оказались неожиданными: несмотря на то, что цена новой Весты за год выросла всего на 11 100 рублей, реальные расходы владельцев увеличились гораздо сильнее.

Каждый километр пробега теперь обойдется дороже на 1 рубль 44 копейки. Если пересчитать это на год, то дополнительные затраты составят 28 700 рублей. Это не только топливо и страховка, но и обслуживание, а также потери при продаже автомобиля. В условиях, когда доходы населения не столь высоки, значительный рост расходов становится серьезной проблемой для семейного бюджета.

Особенно заметен рост совокупных затрат на стандартный трехлетний цикл содержания. За этот период, по расчетам специалистов, общая финансовая нагрузка на владельца Lada Vesta увеличилась на 86,1 тысячи рублей. Это означает, что автомобиль не только требует больше денег при ежедневном использовании, но и имеет высокую цену. В результате покупка машины превращается в менее выгодную инвестицию, чем еще год назад.

Такая динамика заставляет задуматься: стоит ли ориентироваться только на цену в автосалоне при выборе нового автомобиля? Скромная разница в стоимости покупки может увеличиться в будущем другими затратами. Владельцам приходится иметь дело не только с расходами на топливо и страховку, но и с затратами на техническое обслуживание, а также с неизбежным удешевлением машин на вторичном рынке.

В условиях, когда рынок новых автомобилей становится все менее доступным, расходы на содержание растут быстрее, эксперты советуют внимательно проанализировать все статьи затрат еще до покупки. Lada Vesta, несмотря на свою популярность, уже не выглядит столь выгодным вложением, как раньше. Для многих автолюбителей это может стать поводом пересмотреть свои планы и обратить внимание на альтернативные варианты.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
