Сколько на самом деле стоит содержать Lada Vesta — неожиданные цифры и скрытые расходы

Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины

Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.

Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.

Владельцы Lada Vesta, планируя покупку нового автомобиля, часто ориентируются только на его стоимость в автосалоне. Однако реальная цена владения машиной за несколько лет может оказаться гораздо выше, чем кажется на первый взгляд. Аналитики НАПИ провели детальный расчет расходов на эксплуатацию Lada Vesta Comfort'24 с вариатором, и результаты оказались весьма неожиданными.

За пять лет использования этой популярной модели общие затраты составят 1,61 миллиона рублей. Это больше, чем цена самой машины. В итоговую сумму включены не только расходы на топливо, страховку и техническое обслуживание, но и потери от снижения стоимости автомобиля за время эксплуатации. Только на амортизацию уходит 665 тысяч рублей - это почти половина цены новой Vesta.

Если разбить общую сумму на месяцы, то содержание Lada Vesta обходится владельцу примерно в 26,8 тысячи рублей ежемесячно. При годовом пробеге в 15 тысяч километров стоимость одного километра составляет 21,48 рубля. В расчетах учитывались условия эксплуатации в Москве, где цены на топливо, страховку и обслуживание традиционно выше, чем в регионах.

В структуре расходов значительную часть занимают обязательные платежи: страховка ОСАГО и каско, налоги, а также регулярные технические осмотры и замена расходников. Не стоит забывать и о сезонной замене шин, которая также входит в итоговую сумму. Даже если не учитывать форс-мажорные ситуации, такие как аварии или серьезные поломки, итоговая стоимость владения все равно превышает цену автомобиля.

Таким образом, покупка Lada Vesta - это только первый шаг. Основные траты ждут владельца впереди, и к ним стоит быть готовым заранее. Такой расчет позволяет трезво оценить свои финансовые возможности и избежать неприятных сюрпризов в будущем.