Сравнение стоимости эксплуатации SITRAK C7H в 2024 и 2025 году: почему выросли траты и что это значит для перевозчиков

9 февраля 2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.
Маркетинговое агентство НАПИ провело детальный анализ расходов на владение седельным тягачом SITRAK C7H MAX 4×2 ZZ4186V391HE, сравнив показатели за 2024 и 2025 годы. Расчет был выполнен с помощью специализированного онлайн-калькулятора DV - TCO, что позволило учесть все ключевые статьи затрат, влияющие на итоговую стоимость эксплуатации.
В 2024 году новый тягач обошелся покупателям в 8 876 136 рублей. Однако уже в 2025 году аналогичная модель стала стоить дешевле - 7 831 000 рублей. На первый взгляд, снижение цены должно было бы облегчить жизнь перевозчикам, но реальность оказалась иной: несмотря на удешевление самого автомобиля, совокупные расходы на его содержание выросли.
За год стоимость владения SITRAK C7H MAX 4×2 увеличилась на 6,8%. Если пересчитать на каждый километр пробега, то эксплуатация стала обходиться дороже на 2,42 рубля. В пересчете на год это означает, что владельцу приходится тратить на 482,6 тысячи рублей больше, чем годом ранее. За трехлетний период разница становится еще ощутимее - дополнительные 2,4 миллиона рублей.
Эксперты отмечают, что подобная динамика связана не только с изменением цен на саму технику, но и с ростом стоимости обслуживания, запчастей, топлива и других сопутствующих расходов. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает непростые времена, такие изменения могут существенно повлиять на рентабельность перевозок и планы по обновлению автопарка.
По информации Комтранс, подобные тенденции заставляют перевозчиков пересматривать свои бюджеты и стратегии. Многие компании вынуждены искать способы оптимизации расходов, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке. В то же время, повышение стоимости владения может привести к удорожанию логистических услуг для конечных заказчиков.
Если Вы не знали, бренд SITRAK принадлежит китайскому концерну Sinotruk, который входит в число крупнейших производителей грузовой техники в мире. Модели C7H известны своей надежностью и адаптацией к российским условиям эксплуатации, что сделало их популярными среди отечественных перевозчиков. За последние годы компания активно расширяет свое присутствие на рынке России, предлагая широкий ассортимент тягачей и спецтехники для различных задач.
К слову, ранее мы уже разбирали, как менялась стоимость прицепной техники в России. После заметного снижения цен в прошлом году, в январе 2026-го рынок неожиданно развернулся в сторону роста. Подробный анализ этих изменений и их влияние на перевозчиков можно найти в нашем материале о рынке прицепов и полуприцепов, где подробно рассмотрены причины и последствия новых ценовых трендов.
Похожие материалы
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:29
Производство тормозных колодок FAP: как устроен современный китайский завод
Как сегодня на китайских заводах создают тормозные колодки для российского рынка. Мало кто знает, что современные технологии и строгий контроль качества уже стали нормой. Что скрывается за привычной упаковкой - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
09.02.2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.Читать далее
