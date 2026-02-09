Сравнение стоимости эксплуатации SITRAK C7H в 2024 и 2025 году: почему выросли траты и что это значит для перевозчиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

9 февраля 2026, 11:59

Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.

Маркетинговое агентство НАПИ провело детальный анализ расходов на владение седельным тягачом SITRAK C7H MAX 4×2 ZZ4186V391HE, сравнив показатели за 2024 и 2025 годы. Расчет был выполнен с помощью специализированного онлайн-калькулятора DV - TCO, что позволило учесть все ключевые статьи затрат, влияющие на итоговую стоимость эксплуатации.

В 2024 году новый тягач обошелся покупателям в 8 876 136 рублей. Однако уже в 2025 году аналогичная модель стала стоить дешевле - 7 831 000 рублей. На первый взгляд, снижение цены должно было бы облегчить жизнь перевозчикам, но реальность оказалась иной: несмотря на удешевление самого автомобиля, совокупные расходы на его содержание выросли.

За год стоимость владения SITRAK C7H MAX 4×2 увеличилась на 6,8%. Если пересчитать на каждый километр пробега, то эксплуатация стала обходиться дороже на 2,42 рубля. В пересчете на год это означает, что владельцу приходится тратить на 482,6 тысячи рублей больше, чем годом ранее. За трехлетний период разница становится еще ощутимее - дополнительные 2,4 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что подобная динамика связана не только с изменением цен на саму технику, но и с ростом стоимости обслуживания, запчастей, топлива и других сопутствующих расходов. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает непростые времена, такие изменения могут существенно повлиять на рентабельность перевозок и планы по обновлению автопарка.

По информации Комтранс, подобные тенденции заставляют перевозчиков пересматривать свои бюджеты и стратегии. Многие компании вынуждены искать способы оптимизации расходов, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке. В то же время, повышение стоимости владения может привести к удорожанию логистических услуг для конечных заказчиков.

Если Вы не знали, бренд SITRAK принадлежит китайскому концерну Sinotruk, который входит в число крупнейших производителей грузовой техники в мире. Модели C7H известны своей надежностью и адаптацией к российским условиям эксплуатации, что сделало их популярными среди отечественных перевозчиков. За последние годы компания активно расширяет свое присутствие на рынке России, предлагая широкий ассортимент тягачей и спецтехники для различных задач.

К слову, ранее мы уже разбирали, как менялась стоимость прицепной техники в России. После заметного снижения цен в прошлом году, в январе 2026-го рынок неожиданно развернулся в сторону роста. Подробный анализ этих изменений и их влияние на перевозчиков можно найти в нашем материале о рынке прицепов и полуприцепов, где подробно рассмотрены причины и последствия новых ценовых трендов.

