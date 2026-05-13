Молодой водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке - вот чем это закончилось

13 мая 2026, 15:34
Владикавказский дрифтер на BMW остался без ОСАГО и получил требование полиции
Вечерний дрифт на BMW в центре города привлек внимание инспекторов. Нарушитель был задержан. Ему грозит серьезное наказание. Подробности инцидента - в нашем материале.
В Владикавказе на одном из оживленных перекрестков вечером был замечен автомобиль BMW, водитель которого устроил дрифт, демонстрируя мощность машины и свои навыки управления. Маневры происходили прямо на глазах у многочисленных прохожих и других участников движения, что вызвало тревогу у жителей близлежащих домов и создало опасную ситуацию на дороге.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, автоинспекторы оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 21-летний житель города. Молодого человека задержали и провели с ним профилактическую беседу. В ходе разговора он признал свою вину и принес извинения перед гражданами за доставленные неудобства.
За неоднократное нарушение правил дорожного движения на водителя были оформлены административные материалы. Кроме того, выяснилось, что он управлял автомобилем без действующего полиса ОСАГО. За это ему выписали штраф по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ, а также вручили официальное требование устранить нарушение - оформить обязательную страховку.
Если водитель вновь окажется за рулем без полиса, ему грозит уже не только штраф, но и более серьезные последствия. В случае повторного нарушения предусмотрено наказание вплоть до 15 суток административного ареста или обязательные работы, а материалы дела будут рассматривать в суде.
С 2026 года для водителей без ОСАГО действуют три вида штрафов: 500 рублей - если водитель не вписан в полис или ездит вне разрешенного периода, 800 рублей - за первое отсутствие страховки, и от 3 000 до 5 000 рублей - за повторное нарушение. Помимо этого, инспектор может выдать требование устранить нарушение, и если оно будет проигнорировано, наказание ужесточается.
Таким образом, для нарушителей, которые не оформляют ОСАГО, последствия могут быть весьма серьезными: от крупных штрафов до ареста или обязательных работ. Оформить страховку можно онлайн, сравнив предложения разных компаний на специализированных сервисах.
