«Одним пальцем»: что сказал Путин про новый российский кроссовер

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 августа 2026, 20:23

Владимир Путин лично протестировал новый кроссовер Volga K50 в Нижнем Новгороде

Владимир Путин лично протестировал новый кроссовер Volga K50 в Нижнем Новгороде

«Одним пальцем»: что сказал Путин про новый российский кроссовер

Владимир Путин лично протестировал новый кроссовер Volga K50 в Нижнем Новгороде

Президент России неожиданно сел за руль Volga K50 на заводе в Нижнем Новгороде. Модель только вышла на рынок, и ее уже называют одной из самых обсуждаемых новинок года. Что изменилось в отечественном автопроме, какие детали отметил глава государства и почему этот тест-драйв может повлиять на восприятие бренда - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Volga возвращается сразу с тремя моделями.

Президент России неожиданно сел за руль Volga K50 на заводе в Нижнем Новгороде. Модель только вышла на рынок, и ее уже называют одной из самых обсуждаемых новинок года. Что изменилось в отечественном автопроме, какие детали отметил глава государства и почему этот тест-драйв может повлиять на восприятие бренда - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Volga возвращается сразу с тремя моделями.

Для российских автолюбителей новость о том, что Владимир Путин лично испытал новый кроссовер Volga K50, имеет особое значение. Это не просто жест поддержки отечественного автопрома - событие может стать отправной точкой для формирования нового имиджа марки Volga, которая после долгого перерыва возвращается на рынок с амбициозными планами. В условиях, когда российский рынок переживает масштабные перемены, внимание к новым моделям и их реальным характеристикам становится особенно актуальным.

Во время визита на производственную площадку в Нижнем Новгороде президент ознакомился с линейкой автомобилей возрожденного бренда Volga. После короткой поездки за рулем флагманского кроссовера К50, глава государства отметил, что машина отличается плавным ходом, тишиной в салоне и легкостью управления. По словам Путина, автомобиль идет мягко, а рулевое управление настолько легкое, что не требует усилий - буквально «одним пальцем».

Как сообщает Autonews, выпуск автомобилей Volga организован на базе бывшего завода Volkswagen, что позволило быстро наладить производство сразу трех моделей: кроссоверов K50 и K40, а также седана C50. Такой подход позволяет бренду сразу охватить несколько сегментов рынка, что редко встречается среди новых российских проектов последних лет. Интересно, что Volga K50 уже успела стать бестселлером марки, а бизнес-седан C50 недавно прошел тестирование профильными изданиями.

Эксперты отмечают, что возвращение Volga происходит на фоне заметных изменений в структуре российского авторынка. После ухода ряда западных брендов и появления новых игроков из Китая, отечественные производители получили шанс занять освободившиеся ниши. В этом контексте опыт Volga может стать показательным: ставка делается не только на узнаваемое имя, но и на современные технологии, адаптированные под российские условия. Кстати, недавно аналитики подробно разбирали, как избыток новинок влияет на конкуренцию и продажи - подробности в материале о тенденциях на рынке кроссоверов.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Volga K50 позиционируется как флагман бренда и уже доступна для заказа, причем производитель обещает отсутствие навязанных опций и прозрачную ценовую политику. Модельный ряд Volga рассчитан на широкий круг покупателей, а запуск производства на бывших мощностях Volkswagen позволил сохранить рабочие места и ускорить выход новинок на рынок. Судя по реакции президента и первым отзывам, у Volga есть все шансы закрепиться в числе лидеров отечественного автопрома, если удастся сохранить баланс между качеством, ценой и реальными потребностями российских водителей.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Екатеринбург Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться