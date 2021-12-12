Владимир Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом
Речь, как вы понимаете, о лихих 1990-х. Слова президента о своем прошлом, неотделимым от всего общества, привел федеральный телеканал «Россия 24», который опубликовал тизер фильма «Новейшая история».
Описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране в 90-е, ведущий телеканала уточнил, что, мол, не только президенту, но и огромному количеству квалифицированных специалистов с трудом удавалось сводить концы с концами – занимались всем тем, что приносило в дом какую-никакую копеечку.
«РИА-Новости» вспоминает 2018 год, когда Владимир Путин поведал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии. Это случилось в тот самый момент, когда его бывший босс Анатолий Собчак проиграл выборы городского главы Владимиру Яковлеву.
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