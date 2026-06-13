Трагедия на железной дороге - известный композитор и его супруга не выжили

Владимир Сапожников и Лариса Воронцова погибли на переезде в Лисьем Носу

В Санкт-Петербурге произошла трагедия на железнодорожном переезде. Известный композитор и его жена стали жертвами аварии. Подробности происшествия выясняются. Следствие продолжается.

В Санкт-Петербурге произошла трагедия на железнодорожном переезде. Известный композитор и его жена стали жертвами аварии. Подробности происшествия выясняются. Следствие продолжается.

Вечером 11 июня в Курортном районе Санкт-Петербурга случилось серьезное происшествие на железнодорожном переезде в Лисьем Носу. По информации Piter.tv, легковой автомобиль оказался на путях в момент, когда к переезду приближался электропоезд. За рулем находилась Лариса Воронцова, известная как лектор-музыковед и выпускница Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Она проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на рельсы, что привело к столкновению с поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. В результате удара пассажир автомобиля, 81-летний композитор Владимир Сапожников, скончался на месте от полученных травм. Его супруга, 74-летняя Лариса Воронцова, была доставлена в реанимацию больницы Сестрорецка в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось - женщина умерла в больнице.

Движение поездов на участке было временно приостановлено, однако схода состава удалось избежать. На месте происшествия работали сотрудники транспортной прокуратуры, которые сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Родным и близким погибших выражают соболезнования.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, ведь Владимир Сапожников был заслуженным работником культуры России и внес значительный вклад в развитие отечественной музыки. Его супруга также была известна в профессиональных кругах. Сейчас специалисты анализируют причины аварии, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.