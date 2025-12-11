Импорт машин в Приморье: почему таможня работала без сна и отдыха? Секреты спроса раскрыты: что происходит на рынке?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

11 декабря 2025, 15:24

В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?

В октябре 2025 года Приморский край оказался в центре внимания автомобильного рынка: регион установил новый рекорд по ввозу иностранных автомобилей. Как сообщает Автостат, через Владивостокский порт и сухопутные пункты пропуска в Приморье поступило максимальное за всю историю количество иномарок. Причиной такого всплеска стал резко возросший интерес к зарубежным машинам, который не ослабевает уже несколько месяцев подряд.

По данным Дальневосточного ГУ Банка России, объем импорта автомобилей через морские ворота Владивостока в октябре вырос почти на четверть по сравнению с сентябрем. Если сравнивать с октябрем прошлого года, прирост составил треть. Но еще более впечатляющие цифры показал сухопутный канал: здесь количество ввезенных машин увеличилось почти в четыре раза относительно аналогичного периода 2024 года.

Большинство автомобилей, поступивших в Приморье, предназначались для личного пользования. Однако заметно вырос и сегмент машин, которые ввозились с целью последующей перепродажи. В ноябре, по информации Автостата, объемы импорта не только не снизились, но и превысили октябрьские показатели. Таможенные службы региона были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы, чтобы справиться с потоком транспорта.

В результате такого наплыва иномарок вторичный рынок автомобилей в Приморье также оживился. Продажи подержанных машин в октябре увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом. Причем положительная динамика сохраняется уже третий месяц подряд. С начала 2025 года предложение на рынке выросло почти в полтора раза, что привело к снижению цен на 8,8%.

Эксперты отмечают, что столь активный импорт связан не только с ростом спроса среди частных покупателей, но и с желанием дилеров и перекупщиков воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Снижение цен на вторичном рынке делает покупку иномарок еще более привлекательной для жителей региона. В то же время, столь масштабные поставки оказывают давление на инфраструктуру портов и таможенных пунктов, что вынуждает их работать на пределе возможностей.

