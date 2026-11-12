Незаметно заливает электронику и гноит кузов изнутри: какие скрытые места в машине нужно срочно прочистить осенью?

Стёкла потеют, а под ковриками стоит вода: из-за какой копеечной оплошности водители попадают на дорогой ремонт

Незаметные детали конструкции требуют внимания в сезон дождей. Специалист объяснил, где водителю проверить автомобиль. Некоторые способы очистки способны усугубить неисправность.

Незаметные детали конструкции требуют внимания в сезон дождей. Специалист объяснил, где водителю проверить автомобиль. Некоторые способы очистки способны усугубить неисправность.

Под ковролином вода может долго оставаться незаметной, пока сырость не доберется до электронных блоков. В салоне появляется запах плесени, а стекла начинают запотевать изнутри. Постоянная влага способна ускорить коррозию стыков панелей и уплотнителей. Вода также может повредить шумоизоляцию и проводку. Под угрозой окажутся и электрические компоненты.

Риск возрастает осенью: мокрые листья и земля забивают водоотводы, скрытые в кузове. Вода задерживается внутри конструкции, хотя должна стекать наружу. О том, где искать засоры и какие способы очистки безопасны, сообщил Авто Mail директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

В первую очередь стоит осмотреть нишу под лобовым стеклом, где расположены дворники. Скопившиеся листья и грязь могут полностью закрыть сливные отверстия. Если мусор попал в климатический блок, на некоторых моделях засор водоотвода под нижней защитной накладкой лобового стекла приводил к коррозии и поломке вентилятора отопителя. Поэтому очистку таких отверстий включали в обязательные регламентные работы. Расположение каналов и порядок обслуживания зависят от конкретной марки и модели. Важен и год выпуска автомобиля.

У машин с люком сливные трубки находятся в углах проема и также могут забиваться. Отдельные водоотводы предусмотрены в дверях и порогах. Есть и каналы, связанные с воздухозаборником климатической системы.

Видимую листву из-под стекла можно убрать вручную или мягкой щеткой. Затем работу слива проверяют небольшим количеством воды. Доступные отверстия в дверях либо порогах очищают гибким ершиком или тросом-щеткой, без сильного нажима. Способ очистки следует выбирать с учетом конструкции конкретного автомобиля.

Жесткая проволока и напорная струя способны повредить систему. Трубка может отсоединиться, клапан сломаться. Грязь однако может уйти глубже в канал. Такая попытка прочистки способна добавить проблем вместо того, чтобы устранить засор.

Если вода после аккуратной уборки уходит медленно, под ковром или на потолочной обивке остается сырость, дальнейшую диагностику лучше доверить сервису. При обнаружении влаги важно установить ее источник и просушить салон. Затем проверить расположенные в нижней части кузова жгуты и разъемы, а также электронные блоки. Самостоятельно добраться до слива люка без разборки обшивки бывает невозможно. В таких случаях очистку и проверку системы проводят специалисты.