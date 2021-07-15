Власти ФРГ посочувствовали жителям деревни под Омском
110KM.RU ранее писал о том, что июне жители деревни Верхний Карбуш Омской области после безрезультатных многочисленных обращений «в разные чиновничьи конторы и в правительство России», отправили письмо Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. Адресат послания выбран не случайно, на рубеже XIX и XX веков деревню Верхний Карбуш основали русские немцы.
Как пишет издание «Сибирь.Реалии», жителям деревни ответила представитель властей ФРГ Надин Вахтер. Она поблагодарила жителей Верхнего Карбуша за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Ангела Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».
«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь».
Ирина Дроздова сообщила, что после обращения к Меркель местные чиновники пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году. А местные жители уверены, что если в деревне на главной улице появится асфальт, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».
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