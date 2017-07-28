Власти Германии требуют отозвать 22 000 Porsche Cayenne
Министерство транспорта ФРГ требует отозвать 22 000 кроссоверов Cayenne, так как эксперты обнаружили незаконное ПО в автомобилях. Из-за этого программного обеспечения уровень вредных выбросов в атмосферу превышает допустимые нормы.
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Более того, Минтранс Германии запретил регистрацию новых моделей Cayenne до тех пор, пока программное обеспечение на всех автомобилях не будет приведено в соответствие с законом.
Автопроизводитель готов полностью взять на себя расходы на реализацию отзывной кампании.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|245
|Объем двигателя
|2967
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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крутой подарочек) ) ) )
Тут возраст не особо играет роль.
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