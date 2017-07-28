28 июля 2017, 09:20

Власти Германии требуют отозвать 22 000 Porsche Cayenne

Министерство транспорта ФРГ требует отозвать 22 000 кроссоверов Cayenne, так как эксперты обнаружили незаконное ПО в автомобилях. Из-за этого программного обеспечения уровень вредных выбросов в атмосферу превышает допустимые нормы.
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Отзыв коснется моделей, оснащенных 3-литровым дизельным мотором. В ходе исследования этой модификации Cayenne было выявлено, что инженерами было использовано ПО, занижающее уровень токсичных выхлопов отработанных газов. Для того, чтобы эти автомобили могли продолжать эксплуатацию, компания обязана заменить ПО на  соответствующее нормам закона.

Более того, Минтранс Германии запретил регистрацию новых моделей Cayenne до тех пор, пока программное обеспечение на всех автомобилях не будет приведено в соответствие с законом.

Автопроизводитель готов полностью взять на себя расходы на реализацию отзывной кампании.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин245
Объем двигателя2967
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл7.8
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл6.8
ТопливоДТ
Все характеристики
Новости Порше Кайен, Каен

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Власти Германии требуют отозвать 22 000 Porsche Cayenne
{{material_120143}}Отзыв коснется моделей, оснащенных 3-литровым дизельным мотором. В ходе исследования этой модификации Cayenne было выявлено, что инженерами было использовано ПО, занижающее уровень токсичных выхлопов отработанных газов. Для того, чтобы эти автомобили могли продолжать эксплуатацию, компания обязана заменить ПО на  соответствующее нормам закона.Более того, Минтранс Германии запретил регистрацию новых моделей Cayenne до тех пор, пока программное обеспечение на всех автомобилях не будет приведено в соответствие с законом.Автопроизводитель готов полностью взять на себя расходы на реализацию отзывной кампании.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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