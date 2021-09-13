Власти готовятся к внедрению беспилотных грузовиков, но они стоят в 2,5 раза дороже стандартных (и плохо адаптированы к российским реалиям)
Фото: Evocargo
Сейчас обычный тягач стоит в среднем 7 – 8 млн рублей. В случае с беспилотным грузовиком к этой сумме надо добавить еще порядка 10 млн рублей на «умное» беспилотное оборудование: лидары, камеры, датчики, сенсоры и управляющую электронику. Сэкономить на зарплате водителей тоже не удастся. Согласно действующему в России законодательству, за рулем беспилотного автомобиля обязательно должен сидеть человек. Причем не обычный водитель, а тест-пилот, зарплата которого на 20 – 30% выше.
Пока в России не существует ни одного беспилотного магистрального тягача, который получил заключение в лаборатории НАМИ для выхода на дороги общего пользования. Но есть ряд перспективных прототипов. Транспортная компания ПЭТ уже тестировала один из них – грузовик Evocargo на территории логистического хаба в Бутове. Беспилотник перевозил грузы между складами компании в течение месяца. С одной стороны, за время испытаний не было зафиксировано ни одной аварии. С другой, при интенсивном движении беспилотник не мог развить крейсерскую скорость и зимой под снегом плохо ориентировался на дорожной разметке.
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