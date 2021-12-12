Власти хотят подать в суд на Hyundai и Kia: их машины очень просто угнать
По данным полиции, на автомобили этих двух корейских марок приходится две трети угонов в городе. По состоянию на июнь количество краж автомобилей Kia и Hyundai увеличилось в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конструктивно автомобили похожи, злоумышленники проникают в них через заднее стекло, при этом штатная сигнализация не срабатывает. Далее они взламывают отверткой рулевую колонку и заводят машину без ключа. Весь процесс снимают на видео, а затем выкладывают в ТикТок и другие соцсети с хэштегами #thekiaboys или #thekiagirls, собирая миллионы просмотров.
Поймать на месте преступления удается лишь немногих. Местные жители уже не надеются на полицию и защищают свои машины с оружием в руках. Недавно мужчина открыл огонь по подросткам, пытавшимся угнать его автомобиль. Городские власти пока не могут найти решения проблемы и всерьез подумывают подать в суд на автопроизводителей за нарушение общественного порядка.
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