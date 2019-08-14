14 августа 2019, 08:26
Власти хотят запретить эксплуатацию старых машин
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Думские депутаты выступили с предложением законодательно запретить эксплуатацию транспортных средств, достигших предельного возраста. По данным ГИБДД, треть российского автопарка старше 15 лет.
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Автопроизводители, напротив, отнеслись к инициативе благосклонно. Например, в ПАО «КамАЗ», президентом которого является Сергей Когогин, заявили, что поддерживают меры, направленные на обновление грузового автопарка, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности на дорогах. Также поддержали идею в ПАО «Соллерс» и «Группе ГАЗ». При эксплуатации старых автомобилей, вне зависимости от марки и страны производителя, возникает риск внезапной поломки изношенных узлов и агрегатов.
Автомобильная общественность отнеслась к инициативе критически. Координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко сообщил, что многие предпочитают покупать 10-15-летние импортные грузовики, поскольку они уже проверены временем, надежнее и проще в эксплуатации, чем современные машины. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, заявил, что на старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Решить проблему можно было бы, возобновив гос.программу утилизации. Но Минпромторг пока не планирует это делать, а примитивное введение запрета станет серьезным ударом по экономике страны.
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