Почему власти Коми решили избавиться от региональной авиакомпании «Комиавиатранс»

Власти Коми выставили на торги авиапредприятие. Начальная цена пакета акций составляет 5,52 млрд рублей. Компания владеет четырьмя аэропортами и восемью площадками. Ее парк включает 59 вертолетов и 11 самолетов.

Власти Коми выставили на торги авиапредприятие. Начальная цена пакета акций составляет 5,52 млрд рублей. Компания владеет четырьмя аэропортами и восемью площадками. Ее парк включает 59 вертолетов и 11 самолетов.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Коми выставило на электронные торги 1 089 567 обыкновенных именных акций АО «Комиавиатранс», то есть весь уставный капитал компании. Организатором торгов указан «Российский аукционный дом», начальная цена пакета составляет 5,52 млрд рублей. Условия лота опубликованы выяснили журналисты Abn.agency.

Номинал одной акции составляет 1 000 рублей, общая номинальная стоимость пакета равна 1 млрд рублей. В документах торгов также указан задаток в размере 1,1 млрд рублей.

В состав имущественного комплекса входят аэропорты Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Усинска. Компании также принадлежат четыре посадочные площадки: «Печора», «Усть-Цильма», «Инта» и «Емва». Воздушный парк насчитывает 59 вертолетов и 11 самолетов.

В актив входят не только аэродромы и техника. Согласно презентации, имущественный комплекс занимает около 3,7 млн кв. м и включает 262 объекта недвижимости.

«Комиавиатранс» перевозит пассажиров и обслуживает аэропорты. Отдельное направление работы компании, авиаработы специального назначения: она патрулирует нефте- и газопроводы, а также линии электропередачи. Предприятие обслуживает морские нефтяные платформы и ремонтирует авиатехнику.

Предприятие учредили в 1998 году на базе государственного авиационного предприятия «Комиавиа». По данным презентации, в 2025 году компания получила 914,4 млн рублей государственной помощи на покрытие текущих расходов.

Для аэропортов предусмотрены будущие вложения. Федеральный проект Росавиации до 2030 года предусматривает капитальный ремонт аэродромов Сыктывкара и Ухты; в план также включили Воркуту. Общую стоимость работ оценивают примерно в 8,5 млрд рублей.