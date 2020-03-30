30 марта 2020, 17:44
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей из-за коронавируса
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Власти Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания. Таким образом они стремятся предотвратить распространение в регионе коронавирусной инфекции.
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Передвижения жителей Петербурга, приехавших на дачи в Ленинградскую область, будут ограничены пределами одного сельского поселения. Кроме того, всем несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых, сообщает портал Peterburg2.
Отдельную сложность представляет приграничный с Петербургом областной город Мурино, где были выявлены первые заболевшие COVID-19. Пока власти не определились, каким образом будут впускать и выпускать из города жителей, чтобы они ездили на работу или по неотложным делам. Но «шатания больше быть не должно – ни жителей Петербурга в город Мурино, ни жителей Мурино в Петербург», - категорично заявил Александр Дрозденко.
На данный момент в Санкт-Петербурге подобных мер пока не приняли. Но в период с 1 по 5 апреля в рамках борьбы с коронавирусом будут отменены 150 электричек из города по разным направлениям области. По данным на 30 марта в Ленинградской области официально подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 50.
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