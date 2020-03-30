Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 марта 2020, 17:44

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей из-за коронавируса

  • 1022
  • 0
Власти Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания. Таким образом они стремятся предотвратить распространение в регионе коронавирусной инфекции.
Ранее мы писали
В жилом микрорайоне Кудрово (Ленинградская область, близ Санкт-Петербурга) продолжает работу передвижная амбулатория ...
Читать далее
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел с 30 марта жесткие ограничения на передвижение по региону. Жителям разрешено передвигаться только в границах своего муниципального округа. На въездах установят таблички «Временно посещение данного населенного пункта запрещено. Проводятся карантинные мероприятия». Теперь при выходе из дома людям необходимо брать с собой паспорт.

Передвижения жителей Петербурга, приехавших на дачи в Ленинградскую область, будут ограничены пределами одного сельского поселения. Кроме того, всем несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых, сообщает портал Peterburg2.

Отдельную сложность представляет приграничный с Петербургом областной город Мурино, где были выявлены первые заболевшие COVID-19. Пока власти не определились, каким образом будут впускать и выпускать из города жителей, чтобы они ездили на работу или по неотложным делам. Но «шатания больше быть не должно – ни жителей Петербурга в город Мурино, ни жителей Мурино в Петербург», - категорично заявил Александр Дрозденко. 

На данный момент в Санкт-Петербурге подобных мер пока не приняли. Но в период с 1 по 5 апреля в рамках борьбы с коронавирусом будут отменены 150 электричек из города по разным направлениям области. По данным на 30 марта в Ленинградской области официально подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 50.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
Вадимка
Помогите с поиском запчастей
Посмотрите на стат-партс. Как по мне там дешевле всего, за качество тоже ручаюсь, так как заказывал уже парочку раз и оставался доволен.
VenyaK
В России сертифицировали рамный Haval H5
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Макс
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей из-за коронавируса
{{material_129512}}Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел с 30 марта жесткие ограничения на передвижение по региону. Жителям разрешено передвигаться только в границах своего муниципального округа. На въездах установят таблички «Временно посещение данного населенного пункта запрещено. Проводятся карантинные мероприятия». Теперь при выходе из дома людям необходимо брать с собой паспорт.Передвижения жителей Петербурга, приехавших на дачи в Ленинградскую область, будут ограничены пределами одного сельского поселения. Кроме того, всем несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых, сообщает портал Peterburg2.Отдельную сложность представляет приграничный с Петербургом областной город Мурино, где были выявлены первые заболевшие COVID-19. Пока власти не определились, каким образом будут впускать и выпускать из города жителей, чтобы они ездили на работу или по неотложным делам. Но «шатания больше быть не должно – ни жителей Петербурга в город Мурино, ни жителей Мурино в Петербург», - категорично заявил Александр Дрозденко. На данный момент в Санкт-Петербурге подобных мер пока не приняли. Но в период с 1 по 5 апреля в рамках борьбы с коронавирусом будут отменены 150 электричек из города по разным направлениям области. По данным на 30 марта в Ленинградской области официально подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 50.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Владимир Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться