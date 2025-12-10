Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

10 декабря 2025, 16:43

Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов

Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов

Битва за землю в Москве: «Татнефть» отсудила у города четверть миллиарда рублей

Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов

Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.

Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.

В Москве завершилась затяжная судебная тяжба между столичными властями и нефтяной компанией. Арбитражный суд поставил точку в споре о стоимости автозаправочного комплекса на шоссе Энтузиастов, который город изымает для строительства новой трамвайной линии. В итоге городскому бюджету придется заплатить владельцу АЗС, компании «Татнефть-АЗС-Запад», почти 268 миллионов рублей, что оказалось значительно выше первоначальной оценки, пишет Abn.agency.

История началась еще в начале 2024 года, когда Департамент городского имущества (ДГИ) выпустил распоряжение об изъятии заправочного комплекса площадью почти 440 квадратных метров. Причиной стала реализация масштабного инфраструктурного проекта - прокладка трамвайных путей в районе Ивановское. Такие проекты часто требуют освобождения территорий, и городские власти имеют право изымать частную собственность для государственных нужд, но с обязательной выплатой справедливой компенсации.

Именно размер этой компенсации и стал камнем преткновения. Первоначальная оценка, проведенная по заказу города, определила стоимость АЗС в 212,7 миллиона рублей. Однако собственник с такой суммой не согласился, посчитав ее заниженной. Переговоры зашли в тупик, и дело было передано в Арбитражный суд Москвы для разрешения финансового спора. Судебная практика в таких случаях предполагает назначение независимой экспертизы, которая должна установить объективную рыночную стоимость имущества и сопутствующих убытков.

Назначенный судом эксперт-оценщик представил совершенно другие цифры. Согласно его заключению, рыночная стоимость самого комплекса зданий и земли составила 228,9 миллиона рублей. Но что более важно, эксперт учел и другие потери бизнеса - упущенную выгоду, которую компания не получит из-за прекращения деятельности на этом месте. Эти убытки были оценены в дополнительные 38,84 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма компенсации, по мнению эксперта, должна была составить 267,74 миллиона.

Представители «Татнефть-АЗС-Запад» с выводами судебной экспертизы согласились. А вот городские власти попытались оспорить заключение и настоять на проведении повторной оценки. Однако суд отклонил это ходатайство, признав экспертизу полной, объективной и всесторонней. В результате суд полностью встал на сторону эксперта и утвердил итоговую сумму компенсации в размере 267,74 миллиона рублей. Это означает, что городу придется доплатить владельцу АЗС еще 56 миллионов сверх той суммы, которая фигурировала в деле изначально.

Решение суда также четко прописывает дальнейший порядок действий. После того как вся сумма поступит на счет компании, она будет обязана освободить занимаемую территорию. Право собственности на земельный участок и строения окончательно перейдет городу Москве для реализации проекта по развитию общественного транспорта. Этот случай стал еще одним примером того, как бизнес может успешно отстаивать свои финансовые интересы в спорах с государством при изъятии собственности.

