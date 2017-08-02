2 августа 2017, 15:58
Власти Москвы выставили требования к электробусам
Московские власти приняли решение закупать автобусы исключительно с электрическими силовыми установками. Запас хода таких транспортных средств составит не менее 40 км.
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Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. Тем не менее, первые поставки электробусов могут начаться уже осенью 2018 года. Какая компания выступит в качестве поставщика электробусов, пока неизвестно.
В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе. Не исключено, что именно эти электробусы и будут курсировать на линиях.
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