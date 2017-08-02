2 августа 2017, 15:58

Власти Москвы выставили требования к электробусам

Московские власти приняли решение закупать автобусы исключительно с электрическими силовыми установками. Запас хода таких транспортных средств составит не менее 40 км.
^

Ранее мы писали
В минувшее воскресенье петербуржцы и гости города смогли наблюдать за парадом ретромобилей. На сей раз модели ...
Читать далее
Согласно документу, каждый автобус должно вмещать 85 пассажиров и быть низкопольным. Также экологичный транспорт будет иметь системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi.

Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. Тем не менее, первые поставки электробусов могут начаться уже осенью 2018 года. Какая компания выступит в качестве поставщика электробусов, пока неизвестно.

В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе. Не исключено, что именно эти электробусы и будут курсировать на линиях.

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
01.08.2017, 18:16
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Читайте по теме
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
01.08.2017, 18:16
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Цепь vs Ремень.
Здравствуйте! Хочу предложить вам травматическое и боевое оружие. В ассортименте всегда Травматика: ТТ Лидер-М, Mp-79, Гроза-051. Так же имеется Боевое: ПМ, ТТ, АКМ. У меня в прайсе только данные девайсы! Другие модели под заказ не делаю.. Доставка осуществляется через почтовые службы DHL, EMS. Отправляю ...
sarmat010
Большой расход топлива
Здравствуйте! Хочу предложить вам травматическое и боевое оружие. В ассортименте всегда Травматика: ТТ Лидер-М, Mp-79, Гроза-051. Так же имеется Боевое: ПМ, ТТ, АКМ. У меня в прайсе только данные девайсы! Другие модели под заказ не делаю.. Доставка осуществляется через почтовые службы DHL, EMS. Отправляю ...
sarmat010
Травматическое и боевое оружие. Патроны. darkplace.pro
Здравствуйте! Хочу предложить вам травматическое и боевое оружие. В ассортименте всегда Травматика: ТТ Лидер-М, Mp-79, Гроза-051. Так же имеется Боевое: ПМ, ТТ, АКМ. У меня в прайсе только данные девайсы! Другие модели под заказ не делаю.. Доставка осуществляется через почтовые службы DHL, EMS. Отправляю ...
sarmat010
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Власти Москвы выставили требования к электробусам
{{material_119312}}Согласно документу, каждый автобус должно вмещать 85 пассажиров и быть низкопольным. Также экологичный транспорт будет иметь системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi.Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. Тем не менее, первые поставки электробусов могут начаться уже осенью 2018 года. Какая компания выступит в качестве поставщика электробусов, пока неизвестно. В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе. Не исключено, что именно эти электробусы и будут курсировать на линиях.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Рязанская область Волгодонск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG