9 июня 2018, 09:48
Власти не могут определить статус сегвеев и гироскутеров
С началом летнего сезона обострилась проблема с безопасностью граждан, передвигающихся на новых для нашей страны электрических транспортных средствах: гироскутерах, сегвеях, электросамокатах и моноколесах. Первые серьезные травмы есть, а упоминания в ПДД о таких ТС нет.
На улицах все чаще можно встретить людей, перемещающихся на личном электротранспорте. Некоторые сегвеи или гироскутеры могут развивать вполне приличную скорость – до 30-40 км/ч. Это намного быстрее велосипедистов и практически сопоставимо со скоростью скутеров. При этом никакого правового регламента для таких ТС пока нет. Минтранс, МВД и Госдума никак не могут выработать единый взгляд по данному вопросу.
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В МВД не видят особой проблемы в использовании гироскутеров и сегвеев. По их мнению, подобные устройства имеют исключительно развлекательную суть, поэтому для них необходимо выделить в парках и жилых кварталах специальные закрытые зоны, дорожки и площадки. А это уже находится в компетенции муниципалов.
Звучат предложения ограничить возраст пользователей таких технических средств. Или допускать к управлению ТС, способных разогнаться быстрее 25 км/ч, только после сдачи экзаменов и выдачи прав. Одни говорят, что «самобалансирующие» ТС необходимо приравнять к скутерам и велосипедам. Другие предлагают разрешить новым ТС с колесами, расположенными в продольной плоскости, ездить по дороге со скоростью до 25 км\ч, но только в правом ряду. А одноколесные ТС и гироскутеры дальше тротуара не пускать.
Споры продолжаются. Тем временем в Москве человек на электросамокате сбил пешехода и скрылся, а пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.
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Комментарии пользователей
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