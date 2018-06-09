9 июня 2018, 09:48

Власти не могут определить статус сегвеев и гироскутеров

С началом летнего сезона обострилась проблема с безопасностью граждан, передвигающихся на новых для нашей страны электрических транспортных средствах: гироскутерах, сегвеях, электросамокатах и моноколесах. Первые серьезные травмы есть, а упоминания в ПДД о таких ТС нет.
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Власти не могут определить статус сегвеев и гироскутеров
На улицах все чаще можно встретить людей, перемещающихся на личном электротранспорте. Некоторые сегвеи или гироскутеры могут развивать вполне приличную скорость – до 30-40 км/ч. Это намного быстрее велосипедистов и практически сопоставимо со скоростью скутеров. При этом никакого правового регламента для таких ТС пока нет. Минтранс, МВД и Госдума никак не могут выработать единый взгляд по данному вопросу.

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов еще в сентябре 2017 года поручил Минтрансу и МВД определить статус граждан, передвигающихся на «современных технических средствах». Но ведомствам пока договориться не удалось. В Минтрансе полагают, что остается правомерной ныне действующая формулировка в ПДД, согласно которой люди, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и «иные аналогичные средства», считаются пешеходами. С другой стороны, представители ведомства говорят о необходимости выделить моторизированные ТС, которые могут развивать большую скорость (например, свыше 25 км/ч) в отдельную группу и прописать это в Правилах дорожного движения.

В МВД не видят особой проблемы в использовании гироскутеров и сегвеев. По их мнению, подобные устройства имеют исключительно развлекательную суть, поэтому для них необходимо выделить в парках и жилых кварталах специальные закрытые зоны, дорожки и площадки. А это уже находится в компетенции муниципалов.

Звучат предложения ограничить возраст пользователей таких технических средств. Или допускать к управлению ТС, способных разогнаться быстрее 25 км/ч, только после сдачи экзаменов и выдачи прав. Одни говорят, что «самобалансирующие» ТС необходимо приравнять к скутерам и велосипедам. Другие предлагают разрешить новым ТС с колесами, расположенными в продольной плоскости, ездить по дороге со скоростью до 25 км\ч, но только в правом ряду. А одноколесные ТС и гироскутеры дальше тротуара не пускать.

Споры продолжаются. Тем временем в Москве человек на электросамокате сбил пешехода и скрылся, а пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.

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Власти не могут определить статус сегвеев и гироскутеров
На улицах все чаще можно встретить людей, перемещающихся на личном электротранспорте. Некоторые сегвеи или гироскутеры могут развивать вполне приличную скорость – до 30-40 км/ч. Это намного быстрее велосипедистов и практически сопоставимо со скоростью скутеров. При этом никакого правового регламента для таких ТС пока нет. Минтранс, МВД и Госдума никак не могут выработать единый взгляд по данному вопросу.{{material_123361}}Первый вице-премьер Игорь Шувалов еще в сентябре 2017 года поручил Минтрансу и МВД определить статус граждан, передвигающихся на «современных технических средствах». Но ведомствам пока договориться не удалось. В Минтрансе полагают, что остается правомерной ныне действующая формулировка в ПДД, согласно которой люди, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и «иные аналогичные средства», считаются пешеходами. С другой стороны, представители ведомства говорят о необходимости выделить моторизированные ТС, которые могут развивать большую скорость (например, свыше 25 км/ч) в отдельную группу и прописать это в Правилах дорожного движения.В МВД не видят особой проблемы в использовании гироскутеров и сегвеев. По их мнению, подобные устройства имеют исключительно развлекательную суть, поэтому для них необходимо выделить в парках и жилых кварталах специальные закрытые зоны, дорожки и площадки. А это уже находится в компетенции муниципалов.Звучат предложения ограничить возраст пользователей таких технических средств. Или допускать к управлению ТС, способных разогнаться быстрее 25 км/ч, только после сдачи экзаменов и выдачи прав. Одни говорят, что «самобалансирующие» ТС необходимо приравнять к скутерам и велосипедам. Другие предлагают разрешить новым ТС с колесами, расположенными в продольной плоскости, ездить по дороге со скоростью до 25 км\ч, но только в правом ряду. А одноколесные ТС и гироскутеры дальше тротуара не пускать.Споры продолжаются. Тем временем в Москве человек на электросамокате сбил пешехода и скрылся, а пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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