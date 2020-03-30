COVID-19: власти Нью-Йорка выгнали на улицы морги-рефрижераторы
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Фото: Purchase.edu
Как информирует агентство CNN, руководство «Большого яблока» всерьез опасается значительного ухудшения эпидемиологической ситуации, и, как результат, столкнется с нехваткой мест в действующих моргах. Чтобы этого избежать, и было решено использовать по назначению грузовые прицепы с холодильными установками.
Корреспондент агентства напоминает, что данная практика не в новинку. Подобные меры уже принимались 19 лет назад, после того, как в Нью-Йорке произошел печально известный теракт с воздушной атакой небоскребов-близнецов. Аккурат тогда в моргах не хватало мест для найденных из-под обломков зданий тел погибших, и на выручку (если так можно выразиться) пришли пресловутые рефрижераторы.
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