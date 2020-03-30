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30 марта 2020, 11:40

COVID-19: власти Нью-Йорка выгнали на улицы морги-рефрижераторы

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Фото: CNN
На конец марта Соединенные Штаты Америки выбились в мировые лидеры по количеству зараженных коронавирусом, обогнав даже Китай. По оценкам экспертов, ситуация в стране тяжелая.
COVID 19 власти Нью Йорка выгнали на улицы морги рефрижераторы

Фото: Purchase.edu

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Дошло до того, что власти 8,5-миллионного Нью-Йорка пошли на дополнительные меры по борьбе с COVID-19. На улицах мегаполиса выставлены грузовики-рефрижераторы, в которых планируется содержать тела умерших от пандемии.

Как информирует агентство CNN, руководство «Большого яблока» всерьез опасается значительного ухудшения эпидемиологической ситуации, и, как результат, столкнется с нехваткой мест в действующих моргах. Чтобы этого избежать, и было решено использовать по назначению грузовые прицепы с холодильными установками.

Корреспондент агентства напоминает, что данная практика не в новинку. Подобные меры уже принимались 19 лет назад, после того, как в Нью-Йорке произошел печально известный теракт с воздушной атакой небоскребов-близнецов. Аккурат тогда в моргах не хватало мест для найденных из-под обломков зданий тел погибших, и на выручку (если так можно выразиться) пришли пресловутые рефрижераторы.


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Леонид
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Согласен, но смотря на кого попадешь. Может девочка первый раз вышла на работу, бывает. Сейчас вроде такого нет. Я с другом был в Транстехсервисе, выбирали ему машину. У него были 3 варианта, консультант разложил все по полочкам. Уехали через 5 часов на Соренте.
Русланыч
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COVID-19: власти Нью-Йорка выгнали на улицы морги-рефрижераторы
{{material_129469}} Дошло до того, что власти 8,5-миллионного Нью-Йорка пошли на дополнительные меры по борьбе с COVID-19. На улицах мегаполиса выставлены грузовики-рефрижераторы, в которых планируется содержать тела умерших от пандемии.Как информирует агентство CNN, руководство «Большого яблока» всерьез опасается значительного ухудшения эпидемиологической ситуации, и, как результат, столкнется с нехваткой мест в действующих моргах. Чтобы этого избежать, и было решено использовать по назначению грузовые прицепы с холодильными установками.Корреспондент агентства напоминает, что данная практика не в новинку. Подобные меры уже принимались 19 лет назад, после того, как в Нью-Йорке произошел печально известный теракт с воздушной атакой небоскребов-близнецов. Аккурат тогда в моргах не хватало мест для найденных из-под обломков зданий тел погибших, и на выручку (если так можно выразиться) пришли пресловутые рефрижераторы.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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