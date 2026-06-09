Ситуация с бензином в регионах требует срочных решений - экстренное совещание в Минэнерго

9 июня 2026, 09:28
Власти обсудили меры по стабилизации топливного рынка России в 2026 году
Власти обсудили меры по стабилизации топливного рынка России в 2026 году
Власти провели совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались доступность и цены на бензин. Рассматривались меры поддержки и логистика. В Крыму введены ограничения на продажу топлива.
8 июня 2026 года в Правительстве России состоялось совещание, посвященное анализу текущей ситуации на внутреннем рынке топлива. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак собрал представителей ключевых ведомств, включая Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранс и профильные департаменты, чтобы обсудить динамику цен и доступность бензина и дизельного топлива в различных регионах страны.
В ходе встречи участники рассмотрели свежие данные мониторинга, которые позволили оценить изменения на рынке и выявить проблемные точки. Особое внимание уделялось вопросам бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, а также своевременной реакции на любые колебания спроса и предложения. Минэнерго представило комплекс мер, направленных на поддержание баланса и предотвращение дефицита топлива, включая совершенствование логистических схем и усиление контроля за поставками.
По итогам обсуждения Александр Новак подчеркнул важность оперативного реагирования на любые изменения в отрасли. Было отмечено, что необходимо выработать четкий алгоритм действий, позволяющий быстро отслеживать ситуацию и использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильного снабжения автозаправочных станций и конечных потребителей.
Отдельный блок совещания был посвящен ситуации в Крыму, где в начале июня возник острый дефицит автомобильного топлива. Как сообщает Avtospravochnaya.com, на полуострове были введены временные ограничения на продажу бензина за наличный расчет, а талоны на топливо временно исчезли из свободной продажи. Для контроля за справедливым распределением топлива на АЗС дежурят представители муниципалитетов и республиканских ведомств, фиксируя номера автомобилей, получающих бензин по талонам. Несмотря на заверения властей о полном обеспечении коммунальных служб и общественного транспорта, уже через два дня после введения ограничений часть автобусов не смогла выйти на маршруты из-за нехватки топлива. В ответ ведомства были вынуждены оптимизировать использование автотранспорта, сократив количество служебных машин до минимума.
На федеральном уровне рассматривается целый ряд мер для стабилизации ситуации. Среди них - введение топливного сбора для финансирования защиты НПЗ, увеличение выплат по импортному демпферу, продление нулевой ставки ввозной пошлины на бензин, а также обсуждение полного запрета экспорта бензина и дизельного топлива на два месяца. Кроме того, ведутся переговоры с Беларусью о дополнительных поставках и корректируется налоговый режим для отдельных видов топлива. Все эти инициативы пока находятся на стадии проработки и не утверждены окончательно.
Таким образом, власти стремятся не только оперативно реагировать на локальные кризисы, но и выстраивать долгосрочную стратегию по обеспечению устойчивости топливного рынка в условиях внешних и внутренних вызовов.
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:26
Stellantis отзывает более миллиона авто в США: риск возгорания из-за ГУР
Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:25
Двухэтажные поезда РЖД: как устроены, где ездят и что важно знать пассажирам
Двухэтажные поезда на российских железных дорогах - это не только способ увеличить число пассажиров, но и новые нюансы для путешественников. Разбираемся, чем такие составы отличаются от привычных, на каких направлениях их можно встретить и как выбрать оптимальное место.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:33
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
Очередные торги завершились крахом: конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси снова не нашел покупателя, а его стоимость снизили уже на 156 тысяч белорусских рублей (порядка 4 млн российских). Почему суперкар не спешат покупать, какие детали всплыли при проверке документов и что грозит участникам дела.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:21
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто меняется. Новые тенденции влияют на цены и спрос. Узнайте, какие машины чаще всего сдают дилерам. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
09.06.2026, 10:05
Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки
Дизельные авто больше не приносят экономии. Владельцы сталкиваются с дорогим обслуживанием. Рынок новых моделей сужается. Эксперты объясняют причины перемен.Читать далее
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:26
Stellantis отзывает более миллиона авто в США: риск возгорания из-за ГУР
Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:25
Двухэтажные поезда РЖД: как устроены, где ездят и что важно знать пассажирам
Двухэтажные поезда на российских железных дорогах - это не только способ увеличить число пассажиров, но и новые нюансы для путешественников. Разбираемся, чем такие составы отличаются от привычных, на каких направлениях их можно встретить и как выбрать оптимальное место.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:33
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
Очередные торги завершились крахом: конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси снова не нашел покупателя, а его стоимость снизили уже на 156 тысяч белорусских рублей (порядка 4 млн российских). Почему суперкар не спешат покупать, какие детали всплыли при проверке документов и что грозит участникам дела.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:21
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто меняется. Новые тенденции влияют на цены и спрос. Узнайте, какие машины чаще всего сдают дилерам. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
09.06.2026, 10:05
Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки
Дизельные авто больше не приносят экономии. Владельцы сталкиваются с дорогим обслуживанием. Рынок новых моделей сужается. Эксперты объясняют причины перемен.Читать далее