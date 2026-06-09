Ситуация с бензином в регионах требует срочных решений - экстренное совещание в Минэнерго

Власти обсудили меры по стабилизации топливного рынка России в 2026 году

Власти провели совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались доступность и цены на бензин. Рассматривались меры поддержки и логистика. В Крыму введены ограничения на продажу топлива.

Власти провели совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались доступность и цены на бензин. Рассматривались меры поддержки и логистика. В Крыму введены ограничения на продажу топлива.

8 июня 2026 года в Правительстве России состоялось совещание, посвященное анализу текущей ситуации на внутреннем рынке топлива. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак собрал представителей ключевых ведомств, включая Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранс и профильные департаменты, чтобы обсудить динамику цен и доступность бензина и дизельного топлива в различных регионах страны.

В ходе встречи участники рассмотрели свежие данные мониторинга, которые позволили оценить изменения на рынке и выявить проблемные точки. Особое внимание уделялось вопросам бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, а также своевременной реакции на любые колебания спроса и предложения. Минэнерго представило комплекс мер, направленных на поддержание баланса и предотвращение дефицита топлива, включая совершенствование логистических схем и усиление контроля за поставками.

По итогам обсуждения Александр Новак подчеркнул важность оперативного реагирования на любые изменения в отрасли. Было отмечено, что необходимо выработать четкий алгоритм действий, позволяющий быстро отслеживать ситуацию и использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильного снабжения автозаправочных станций и конечных потребителей.

Отдельный блок совещания был посвящен ситуации в Крыму, где в начале июня возник острый дефицит автомобильного топлива. Как сообщает Avtospravochnaya.com, на полуострове были введены временные ограничения на продажу бензина за наличный расчет, а талоны на топливо временно исчезли из свободной продажи. Для контроля за справедливым распределением топлива на АЗС дежурят представители муниципалитетов и республиканских ведомств, фиксируя номера автомобилей, получающих бензин по талонам. Несмотря на заверения властей о полном обеспечении коммунальных служб и общественного транспорта, уже через два дня после введения ограничений часть автобусов не смогла выйти на маршруты из-за нехватки топлива. В ответ ведомства были вынуждены оптимизировать использование автотранспорта, сократив количество служебных машин до минимума.

На федеральном уровне рассматривается целый ряд мер для стабилизации ситуации. Среди них - введение топливного сбора для финансирования защиты НПЗ, увеличение выплат по импортному демпферу, продление нулевой ставки ввозной пошлины на бензин, а также обсуждение полного запрета экспорта бензина и дизельного топлива на два месяца. Кроме того, ведутся переговоры с Беларусью о дополнительных поставках и корректируется налоговый режим для отдельных видов топлива. Все эти инициативы пока находятся на стадии проработки и не утверждены окончательно.

Таким образом, власти стремятся не только оперативно реагировать на локальные кризисы, но и выстраивать долгосрочную стратегию по обеспечению устойчивости топливного рынка в условиях внешних и внутренних вызовов.