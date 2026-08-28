Топливный баланс под контролем: о чём говорили на совещании у Александра Новака

28 августа 2026, 09:43
Власти обсудили новые шаги для стабилизации топливного рынка России
Власти обсудили новые шаги для стабилизации топливного рынка России
В правительстве рассмотрели вопросы поставок топлива. Обсудили логистику и ценообразование. Представители отрасли поделились свежими данными. Итоги совещания - в нашем материале.
В конце августа 2026 года в правительстве вновь собрались представители ключевых ведомств и нефтяных компаний, чтобы рассмотреть актуальные вопросы, связанные с обеспечением топливом российских регионов. Совещание, прошедшее под руководством вице-премьера Александра Новака, было посвящено анализу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов и поиску решений для поддержания стабильности поставок.
Министерство энергетики представило подробный отчет о балансе производства и импорта топлива, а также о распределении ресурсов между регионами. Особое внимание уделили формированию запасов бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Участники отметили, что надежность логистических цепочек и своевременное пополнение резервов остаются приоритетными задачами для всех участников рынка.
Федеральная антимонопольная служба поделилась свежими данными о динамике цен на нефтепродукты в разрезе регионов. По их информации, ведется постоянный мониторинг стоимости топлива, а также взаимодействие с компаниями для предотвращения необоснованного роста цен. Власти подчеркивают, что поддержание экономически обоснованных тарифов - одна из ключевых целей текущей политики.
Нефтяные компании, в свою очередь, рассказали о ходе поставок топлива для внутреннего рынка, включая обеспечение северных территорий и выполнение сезонных задач в сельском хозяйстве. Было отмечено, что координация между ведомствами и бизнесом позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности.
Александр Новак поручил профильным структурам продолжить совместную работу по контролю за состоянием запасов и бесперебойной работой логистики. Особое внимание уделяется регионам, где ситуация с доступностью топлива остается напряженной.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, ситуация на АЗС в разных субъектах страны заметно отличается. Например, в Республике Татарстан отмечается улучшение: большинство автозаправок обеспечены основными видами топлива, хотя для покупки по более низкой цене иногда приходится подождать или объехать несколько станций. На дорогих АЗС очередей нет, и ассортимент всегда полный.
Власти призывают граждан сообщать о проблемах с доступностью топлива в своих регионах, чтобы оперативно реагировать на возникающие трудности. Следите за обновлениями - ситуация на рынке продолжает меняться.
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