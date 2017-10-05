5 октября 2017, 18:37
Власти одобрили повышение штрафов для большегрузов в 4 раза
Министерство транспорта подготовило проект по повышению штрафов для водителей 12-тонников в четыре раза. Теперь при неоплате проезда наказание изменится с 5 000 до 20 000 рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрило инициативу.
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В то же время Министерство транспорта предлагает ввести скидки для водителей грузовиков, пользующихся системой оплатой проезда. Если инициатива будет одобрена, то размер скидки будет зависеть от пробега большегрузов. Но по словами Евгения Дитриха, первого заместителя министра транспорта, этот проект пока существует «на уровне разговоров».
Система, требующая платы с грузовиков весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам, начала работать 15 ноября 2015 года. Она позволила привлечь в бюджет страны более 20 млрд. рублей за 2016 год. Часть средств была направлена на ремонт федеральных дорог. В настоящее время ставка составляет 1,91 рубля за 1 км пути.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
По-моему тут у Вас ошибка какая-то. Отзывы 2012 года, хотя салон по моему открыли только в 2015 году, знаю, потому что раньше на этом месте была Хонда, я обслуживал свой аккорд в этом салоне. Со временем купил Ауди, теперь удобно. Хороший салон, с адекватными ценами и менеджерами. Меня все устраивает ...
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Подскажите пожалуйста от чего подходят манжеты на главный цилИндр?
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