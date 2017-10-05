5 октября 2017, 18:37

Власти одобрили повышение штрафов для большегрузов в 4 раза

Министерство транспорта подготовило проект по повышению штрафов для водителей 12-тонников в четыре раза. Теперь при неоплате проезда наказание изменится с 5 000 до 20 000 рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрило инициативу.
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В сообщении правительства сказано, что законопроект нацелен на повышение ответственности водителей и собственников грузовиков за соблюдение действующего законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Кроме того, срок для привлечения к административной ответственности с двух месяцев увеличится до шести. Этот же проект предлагает передать Ространснадзору полномочия МВД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены законом о взимании платы.

В то же время Министерство транспорта предлагает ввести скидки для водителей грузовиков, пользующихся системой оплатой проезда. Если инициатива будет одобрена, то размер скидки будет зависеть от пробега большегрузов. Но по словами Евгения Дитриха, первого заместителя министра транспорта, этот проект пока существует «на уровне разговоров».

Система, требующая платы с грузовиков весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам, начала работать 15 ноября 2015 года. Она позволила привлечь в бюджет страны более 20 млрд. рублей за 2016 год. Часть средств была направлена на ремонт федеральных дорог. В настоящее время ставка составляет 1,91 рубля за 1 км пути.

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Serg1964
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Власти одобрили повышение штрафов для большегрузов в 4 раза
{{material_114927}}В сообщении правительства сказано, что законопроект нацелен на повышение ответственности водителей и собственников грузовиков за соблюдение действующего законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Кроме того, срок для привлечения к административной ответственности с двух месяцев увеличится до шести. Этот же проект предлагает передать Ространснадзору полномочия МВД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены законом о взимании платы.В то же время Министерство транспорта предлагает ввести скидки для водителей грузовиков, пользующихся системой оплатой проезда. Если инициатива будет одобрена, то размер скидки будет зависеть от пробега большегрузов. Но по словами Евгения Дитриха, первого заместителя министра транспорта, этот проект пока существует «на уровне разговоров».Система, требующая платы с грузовиков весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам, начала работать 15 ноября 2015 года. Она позволила привлечь в бюджет страны более 20 млрд. рублей за 2016 год. Часть средств была направлена на ремонт федеральных дорог. В настоящее время ставка составляет 1,91 рубля за 1 км пути.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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