Власти определились с суммой штрафа за опасное вождение
Сенатор сообщила, что нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет в проекте нового КоАП РФ наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Тогда лихачей будут наказывать не только за превышение скорости, несоблюдение рядности или непропуск пешеходов, но и дополнительно за опасное вождение.
Напомним, в постановлении правительства РФ №477 от 30 мая 2016 года опасным считается вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, создавших на дороге аварийно-опасную ситуацию. К таким действиям относятся:
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- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
- несоблюдение бокового интервала;
- резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
препятствование обгону.
Опасное вождение определяется по совокупности перечисленных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени.
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