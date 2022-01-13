Власти опубликовали официальную статистику по возгоранию автомобилей: первые четыре строчки заняли бензиновые модели
Фото: electrek.co
Электрический Hyundai Kona находится лишь на пятом месте (82 тыс. экз.), а Chevrolet Bolt EV – на шестом (70 тыс. экз.). Далее идут гибридные версии минивена Chrysler Pacifica (27,6 тыс. экз.) и гибридные модели BMW и Mini (4,5 тыс. экз.). Но это данные о потенциальной опасности возгорания. В 2021 году Chevrolet отозвал более 140 000 электромобилей Bolt. При этом отзыв объявили после всего 16 эпизодов возгорания.
Если говорить о количестве пожаров в автомобилях, то статистка NTSB свидетельствует о том, что гибриды больше подвержены риску возгорания (почти 3 500 случаев на 100 тысяч машин). Второе место – у машин с ДВС (более 1 500 случаев). В сравнении с этими цифрами электрокары вообще практически не горят – 25 случаев на 100 тысяч машин. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) говорит, что на автомобильные пожары пришлось 15% из 1,4 млн пожаров, произошедших в США в 2020 году. На электрокары приходится лишь 0,02% от общего количества пожаров в США.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 3 370 000 РNissan Patrol 2015 в Москве
- 8 140 000 РAcura MDX 2021 в Москве
- 4 630 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 7 410 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 540 000 РFord Transit 2020 в Москве
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 290 000 РSuzuki Grand Vitara 2010 в Москве
- 12 710 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 790 000 РMitsubishi ASX 2014 в Москве
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