Власти Папуа - Новой Гвинеи три года не могут избавиться от 40 роскошных Maserati, закупленных к саммиту АТЭС (а 100 арендованных внедорожников пропали без вести)
Фото: carscoops.com
За это время было продано только два автомобиля – Maserati и Bentley. Второй Bentley правительство подарило генерал-губернатору страны. Власти объясняют сложности с продажей отсутствием в стране платежеспособных покупателей. Автомобили должны быть проданы на торгах, но за них пока предлагались лишь смехотворно низкие суммы. В итоге, итальянские спорткары уже три года скучают в правительственном гараже. На днях министр финансов Джон Пундари объявил, что автомобили выставят на продажу со скидкой – по 113 000 долларов за каждый трехлетний Maserati. Вряд ли это предложение можно считать выгодным. В соседней Австралии за Maserati Quattroporte 2018 года с пробегом менее 30 тысяч километров просят меньше 100 000 долларов.
Однако Maserati – не единственная головная боль правительства Папуа – Новой Гвинеи. К саммиту было арендовано 284 внедорожника, от Toyota Land Cruisers до Mitsubishi Pajero. После мероприятия автомобили пропали без вести. Позже некоторые их них нашлись, но по состоянию на сегодняшний день в розыске по-прежнему находятся 102 автомобиля.
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