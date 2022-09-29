Власти пересчитали все автомобили, застрявшие в пробке на границе с Грузией (их очень много)

Ранее мы писали На границе с Грузией появился стихийный авторынок: машины продают вместе с местом в очереди Сотни российских автомобилей выстроились в многокилометровой пробке к пограничному пункту между Северной Осетией ... Читать далее

В Управлении МВД по Северной Осетии рассказали корреспонденту ТАСС , что сейчас в образовавшемся заторе заперты порядка 4,8 тыс. автомобилей. Проезда через российско-грузинскую границу ожидают 3 тысячи легковых автомобилей и 1,5 тысячи транзитных большегрузов. Еще 300 большегрузов стоят на контрольно-пропускном пункте. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в Грузию за двое суток уехали из России более 20 тысяч человек.

Напомним, 27 сентября на КПП «Верхний Ларс» людям разрешили переходить границу пешком. Вслед за этим на подъезде к границе образовался стихийный авторынок. В профильных чатах водители, застрявшие в пробке, публикуют объявления о продаже своих автомобилей, причем вместе с местом в очереди. К границе уже съехались перекупщики, готовые забрать машины с солидной скидкой. Что сейчас творится на подступах к границе можно посмотреть на видео, опубликованном ниже.

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