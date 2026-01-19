Парковочные перемены: что ждет водителей в ближайшие годы — неожиданный поворот

Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году

В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.

В 2026 году в Санкт-Петербурге не появится новых зон платной парковки. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, подчеркнув, что расширение платных участков не входит в планы городской администрации. По его словам, сейчас приоритетом для властей становится развитие городских и перехватывающих стоянок, в том числе многоуровневых паркингов. Такой подход должен помочь разгрузить улицы и сделать парковку более доступной для жителей и гостей города.

На сегодняшний день платные парковочные зоны охватывают пять районов Северной столицы: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Крестовский остров. В этих районах оборудовано свыше 47 тысяч платных машиномест. Оплата взимается ежедневно с восьми утра до восьми вечера. В остальное время парковка бесплатна, что позволяет автомобилистам экономить, если они оставляют машину на ночь или в выходные.

С октября 2025 года в Петербурге действует новая система тарифов. Теперь стоимость парковки зависит от загруженности улиц. Для мотоциклов и мопедов (категории А и М) час стоянки обойдется от 50 до 180 рублей. Владельцы легковых автомобилей (категория В) платят от 100 до 360 рублей за час. Для других транспортных средств тарифы еще выше - от 200 до 720 рублей в час. Такая дифференциация, по мнению городских властей, должна стимулировать водителей выбирать менее загруженные улицы и использовать общественный транспорт.

Интересно, что в Госдуме рассматривается законопроект, который может предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку по всей стране. Если инициатива будет одобрена, это станет серьезной поддержкой для семей с детьми и позволит им экономить на передвижении по городу.

Как сообщает Autonews, несмотря на отсутствие планов по расширению платных зон, вопрос парковки в Петербурге остается острым. Горожане часто жалуются на нехватку мест и высокие тарифы, особенно в центре. Власти уверяют, что развитие перехватывающих стоянок и строительство новых паркингов помогут решить проблему. Однако многие водители скептически относятся к этим обещаниям, считая, что реальных изменений пока не видно.

Пока же автомобилистам остается внимательно следить за изменениями в тарифах и правилах парковки. В условиях постоянного роста числа машин в городе вопрос грамотной организации парковочного пространства становится все более актуальным. Петербург продолжает искать баланс между интересами водителей и необходимостью поддерживать порядок на улицах.