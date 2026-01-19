Парковочные перемены: что ждет водителей в ближайшие годы — неожиданный поворот

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 15:09

Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году

Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году

Парковочные перемены: что ждет водителей в ближайшие годы — неожиданный поворот

Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году

В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.

В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.

В 2026 году в Санкт-Петербурге не появится новых зон платной парковки. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, подчеркнув, что расширение платных участков не входит в планы городской администрации. По его словам, сейчас приоритетом для властей становится развитие городских и перехватывающих стоянок, в том числе многоуровневых паркингов. Такой подход должен помочь разгрузить улицы и сделать парковку более доступной для жителей и гостей города.

На сегодняшний день платные парковочные зоны охватывают пять районов Северной столицы: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Крестовский остров. В этих районах оборудовано свыше 47 тысяч платных машиномест. Оплата взимается ежедневно с восьми утра до восьми вечера. В остальное время парковка бесплатна, что позволяет автомобилистам экономить, если они оставляют машину на ночь или в выходные.

С октября 2025 года в Петербурге действует новая система тарифов. Теперь стоимость парковки зависит от загруженности улиц. Для мотоциклов и мопедов (категории А и М) час стоянки обойдется от 50 до 180 рублей. Владельцы легковых автомобилей (категория В) платят от 100 до 360 рублей за час. Для других транспортных средств тарифы еще выше - от 200 до 720 рублей в час. Такая дифференциация, по мнению городских властей, должна стимулировать водителей выбирать менее загруженные улицы и использовать общественный транспорт.

Интересно, что в Госдуме рассматривается законопроект, который может предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку по всей стране. Если инициатива будет одобрена, это станет серьезной поддержкой для семей с детьми и позволит им экономить на передвижении по городу.

Как сообщает Autonews, несмотря на отсутствие планов по расширению платных зон, вопрос парковки в Петербурге остается острым. Горожане часто жалуются на нехватку мест и высокие тарифы, особенно в центре. Власти уверяют, что развитие перехватывающих стоянок и строительство новых паркингов помогут решить проблему. Однако многие водители скептически относятся к этим обещаниям, считая, что реальных изменений пока не видно.

Пока же автомобилистам остается внимательно следить за изменениями в тарифах и правилах парковки. В условиях постоянного роста числа машин в городе вопрос грамотной организации парковочного пространства становится все более актуальным. Петербург продолжает искать баланс между интересами водителей и необходимостью поддерживать порядок на улицах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Саранск Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться