Почему неправильная стоянка зимой может обернуться эвакуацией — подробности для водителей

12 января 2026, 23:20
Власти Петербурга ужесточили меры против нарушителей парковки в снегопад
Власти Петербурга ужесточили меры против нарушителей парковки в снегопад
В городе усилили контроль за машинами на улицах. Водителей ждут новые меры. Нарушения могут привести к эвакуации. Узнайте, что изменилось для автомобилистов.
С наступлением сильных снегопадов в Санкт-Петербурге городские службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок на дорогах. По информации Gazeta.SPb, особое внимание уделяется контролю за машинами, оставленными в неположенных местах, особенно там, где действуют временные ограничения на остановку и стоянку.
В условиях обильных снегопадов свободный проезд для уборочной техники становится критически важным. Поэтому сотрудники профильных ведомств круглосуточно патрулируют улицы, отслеживая соблюдение временных запретов. Нарушителей, чьи автомобили мешают работе коммунальных служб, ожидает эвакуация на специальные стоянки.
Власти подчеркивают: дисциплина водителей в такие периоды напрямую влияет на эффективность уборки и безопасность движения. Даже кратковременная остановка в зоне действия знака может создать серьезные заторы и помешать расчистке проезжей части. Водителям напоминают о необходимости внимательно следить за дорожными знаками и табличками, указывающими время действия ограничений.
В сложных погодных условиях городские службы сталкиваются с дополнительными трудностями. Оставленные с нарушением ПДД автомобили не только затрудняют работу техники, но и увеличивают риск аварийных ситуаций. Поэтому меры по контролю и эвакуации нарушителей стали более строгими и оперативными.
Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и выбирать места для парковки с учетом временных ограничений. В противном случае, кроме эвакуации, им грозят штрафы. Власти уверены: только совместными усилиями можно поддерживать порядок на улицах и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в период снегопадов.
Похожие материалы
-
13.01.2026, 19:56
В Ленинградской области за сутки в ДТП травмированы трое, среди них ребенок
В регионе зафиксировано множество дорожных происшествий. Некоторые из них закончились травмами. В числе пострадавших оказался несовершеннолетний. Подробности инцидентов и официальные данные - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 18:01
Реконструкция терминала «Пять стаканов» в Пулково стартует не раньше 2030 года
В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 15:02
Как современные опции в авто могут снижать внимание и вызывать усталость водителя
Автомобили становятся умнее, но не всегда безопаснее. Новые системы комфорта могут отвлекать. Некоторые опции расслабляют водителя и снижают его бдительность. Почему технологии не всегда работают на пользу, читайте в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 12:11
В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки
В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 11:43
Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно
В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
13.01.2026, 19:56
В Ленинградской области за сутки в ДТП травмированы трое, среди них ребенок
В регионе зафиксировано множество дорожных происшествий. Некоторые из них закончились травмами. В числе пострадавших оказался несовершеннолетний. Подробности инцидентов и официальные данные - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 18:01
Реконструкция терминала «Пять стаканов» в Пулково стартует не раньше 2030 года
В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 15:02
Как современные опции в авто могут снижать внимание и вызывать усталость водителя
Автомобили становятся умнее, но не всегда безопаснее. Новые системы комфорта могут отвлекать. Некоторые опции расслабляют водителя и снижают его бдительность. Почему технологии не всегда работают на пользу, читайте в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 12:11
В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки
В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 11:43
Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно
В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.Читать далее