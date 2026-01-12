Почему неправильная стоянка зимой может обернуться эвакуацией — подробности для водителей

Власти Петербурга ужесточили меры против нарушителей парковки в снегопад

В городе усилили контроль за машинами на улицах. Водителей ждут новые меры. Нарушения могут привести к эвакуации. Узнайте, что изменилось для автомобилистов.

С наступлением сильных снегопадов в Санкт-Петербурге городские службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок на дорогах. По информации Gazeta.SPb, особое внимание уделяется контролю за машинами, оставленными в неположенных местах, особенно там, где действуют временные ограничения на остановку и стоянку.

В условиях обильных снегопадов свободный проезд для уборочной техники становится критически важным. Поэтому сотрудники профильных ведомств круглосуточно патрулируют улицы, отслеживая соблюдение временных запретов. Нарушителей, чьи автомобили мешают работе коммунальных служб, ожидает эвакуация на специальные стоянки.

Власти подчеркивают: дисциплина водителей в такие периоды напрямую влияет на эффективность уборки и безопасность движения. Даже кратковременная остановка в зоне действия знака может создать серьезные заторы и помешать расчистке проезжей части. Водителям напоминают о необходимости внимательно следить за дорожными знаками и табличками, указывающими время действия ограничений.

В сложных погодных условиях городские службы сталкиваются с дополнительными трудностями. Оставленные с нарушением ПДД автомобили не только затрудняют работу техники, но и увеличивают риск аварийных ситуаций. Поэтому меры по контролю и эвакуации нарушителей стали более строгими и оперативными.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и выбирать места для парковки с учетом временных ограничений. В противном случае, кроме эвакуации, им грозят штрафы. Власти уверены: только совместными усилиями можно поддерживать порядок на улицах и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в период снегопадов.