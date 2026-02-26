Почему соль на дорогах вызывает споры и кто теперь будет следить за ее применением

26 февраля 2026, 18:59
Власти Петербурга задумались о контроле за расходом соли на улицах города
В Петербурге обсуждают, как уменьшить количество соли на улицах. Власти обещают перемены. Горожане требуют изменений в подходе к зимней уборке. Вопрос контроля выходит на первый план.
В Санкт-Петербурге разгорается новый виток обсуждения зимней уборки улиц. В центре внимания - чрезмерное использование соли на проезжей части и тротуарах. Многочисленные жалобы жителей на обилие реагентов привели к тому, что вопрос вышел за рамки бытовых споров и стал предметом внимания городских структур.
Как сообщает Мойка78, представители Фонда капитального ремонта отмечают, что соль разрушает фасады исторических зданий. Комитет по транспорту также обеспокоен: реагенты, которые попадают в общественный транспорт с обувью пассажиров, негативно влияют на состояние салонов и техники.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин пообещал, что в ближайшие сезоны объемы соли на улицах будут снижены. Однако пока неясно, каким образом это будет реализовано и кто возьмет на себя контроль за действиями коммунальных служб. В прошлом году, по словам чиновников, к уборке привлекались не только городские службы, но и подрядчики. Именно это, по мнению властей, и привело к так называемому «эффекту исполнителя»: на одних улицах реагента слишком много, на других - его практически нет.
Горожане регулярно фиксируют случаи, когда тротуары буквально засыпаны солью, а на соседних улицах ее не видно вовсе. Подобные контрасты наблюдались в разных районах города, что только усилило недовольство жителей. В социальных сетях и городских сообществах появляются фотографии засоленных дворов и улиц, а также жалобы на испорченную обувь, страдающих животных и погибающие растения.
Контрольно-счетная палата уже начала проверку работы городских служб, отвечающих за благоустройство. Ведомство намерено оценить эффективность расходования бюджетных средств и качество уборки за последние два года. По итогам проверки планируется выработать рекомендации, которые должны улучшить ситуацию с содержанием улиц и парков.
Вопрос обсуждается и в городском парламенте. Некоторые депутаты считают, что решить проблему можно только переходом на альтернативные материалы, например, гранитную крошку. Однако для этого потребуется модернизировать систему водоотведения, что связано с дополнительными затратами и сложностями.
Активисты и жители центра города продолжают публиковать фотографии, на которых видно, как соль превращает зимние улицы в грязную кашу. Они отмечают, что реагенты портят не только внешний вид города, но и здоровье людей и животных. В прошлом, кроме соли, на улицы высыпали и песок, что также вызывало недовольство из-за образования пыли и грязи. Сейчас от этой практики практически отказались.
В то же время представители комитета по благоустройству подчеркивают, что благодаря использованию соли количество травм на льду заметно снизилось. За последние два года число пострадавших уменьшилось более чем в три раза. Однако источник этих данных не раскрывается, что вызывает вопросы у общественности.
Пока итоги проверки Контрольно-счетной палаты не опубликованы, остается неясным, какие меры будут приняты. Жители Петербурга ждут, что к следующей зиме городские службы найдут баланс между безопасностью и сохранением городской среды.
