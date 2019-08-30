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30 августа 2019, 12:52

Власти предлагают изменить порядок начисления транспортного налога

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Счетная палата предложила изменить методику расчета транспортного налога. Уточнить хотят начисление повышающего коэффициента на дорогие автомобили. Сейчас применяется повышенная ставка для машин дороже 3 млн рублей. От этой практики предлагают отказаться.
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Сейчас при исчислении транспортного налога повышенный коэффициент устанавливается для автомобилей дороже 3 млн рублей. Список моделей ежегодно публикуется Минпромторгом. Цифра не менялась с 2014 года. За это время цены на автомобили существенно выросли и в перечень попали автомобили, которые раньше роскошными никто не считал. Например, в мартовском списке можно было обнаружить седаны BMW 340i xDrive, кроссоверы Ford Explorer и Toyota Highlander, корейский фастбек Kia Stinger и минивен Mercedes-Benz Vito.

Однако Счетная палата сочла несовершенным нынешний порядок расчета транспортного налога совсем по другой причине. Ревизоры проверили налоговые начисления в Смоленской и Ивановской областях и выяснили, что некоторым автомобилям удалось избежать повышенного коэффициента. В списке Минпромторга в отдельных периодах не оказалось таких безусловно люксовых автомобилей, как Mercedes-Benz S63 АМG 4Matic Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M 50d, Porsche Cayman GТ4 и Tesla Motors Model S. А раз в официальном списке их не было, то и повышающий коэффициент не начислялся.

Счетная палата предложила правительству дать задание профильным министерствам усовершенствовать порядок начисления транспортного налога. По мнению ведомства, повышающий коэффициент правильнее будет применять в зависимости от мощности автомобиля, а не от его стоимости.


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Власти предлагают изменить порядок начисления транспортного налога
{{material_125928}}Сейчас при исчислении транспортного налога повышенный коэффициент устанавливается для автомобилей дороже 3 млн рублей. Список моделей ежегодно публикуется Минпромторгом. Цифра не менялась с 2014 года. За это время цены на автомобили существенно выросли и в перечень попали автомобили, которые раньше роскошными никто не считал. Например, в мартовском списке можно было обнаружить седаны BMW 340i xDrive, кроссоверы Ford Explorer и Toyota Highlander, корейский фастбек Kia Stinger и минивен Mercedes-Benz Vito.Однако Счетная палата сочла несовершенным нынешний порядок расчета транспортного налога совсем по другой причине. Ревизоры проверили налоговые начисления в Смоленской и Ивановской областях и выяснили, что некоторым автомобилям удалось избежать повышенного коэффициента. В списке Минпромторга в отдельных периодах не оказалось таких безусловно люксовых автомобилей, как Mercedes-Benz S63 АМG 4Matic Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M 50d, Porsche Cayman GТ4 и Tesla Motors Model S. А раз в официальном списке их не было, то и повышающий коэффициент не начислялся.Счетная палата предложила правительству дать задание профильным министерствам усовершенствовать порядок начисления транспортного налога. По мнению ведомства, повышающий коэффициент правильнее будет применять в зависимости от мощности автомобиля, а не от его стоимости.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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