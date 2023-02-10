Власти предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно бессрочно
Действующее законодательство не запрещает устраивать вблизи социальных объектов платные парковки. В итоге, зачастую оказывается, что бесплатно припарковать автомобиль можно только в нескольких кварталах, поскольку рядом с учреждением расположены только платные парковки. «Принятие законопроекта позволит обеспечить гражданам, в том числе инвалидам и детям-инвалидам, доступ к объектам социальной инфраструктуры», – говорится в пояснительной записке.
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Вокруг концерна Mercedes-Benz Group AG разгорается очередной скандал. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению коллективного иска, поданного с немецкому автопроизводителю.Читать далее
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10.02.2023, 00:14
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Компактная и недорогая Kia Rio уходит еще с двух крупных мировых авторынков. Решение корейского производителя связано с низкими продажами относительно конкурентов и соплатформенных кроссоверов.Читать далее
-
10.02.2023, 15:22
Стартовали продажи нового стильного кроссовера: 224 силы за 3,3 млн рублей
Компания Changan объявила о начале официальных продаж нового спортивного купеобразного кроссовера Changan CS85 Coupe. Новинку предлагают в богатой комплектации с мощным 2,0-литровым турбомотором.Читать далее
-
10.02.2023, 13:45
В Подмосковье обезвредили банду автоподставщиков: пенсионерку, подростка и шеф-повара
Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали троих местных жителей по подозрению в мошенничестве. На их счету не менее шести инсценированных ДТП. Возглавляла банду предприимчивая пенсионерка.Читать далее
-
10.02.2023, 12:21
Обновленный кроссовер Volkswagen получил более премиальный салон, но лишился моторов V6
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Atlas, известный российским автолюбителям под именем Teramont. Модель отличается свежим дизайном и основательно переработанным интерьером, но теперь доступна исключительно с 2,0-литровыми «турбочетверками».Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
10.02.2023, 08:55
Более 300 тысяч человек подали коллективный иск к Mercedes-Benz Group
Вокруг концерна Mercedes-Benz Group AG разгорается очередной скандал. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению коллективного иска, поданного с немецкому автопроизводителю.Читать далее
-
10.02.2023, 00:14
Kia Rio уходит с двух крупных рынков
Компактная и недорогая Kia Rio уходит еще с двух крупных мировых авторынков. Решение корейского производителя связано с низкими продажами относительно конкурентов и соплатформенных кроссоверов.Читать далее
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