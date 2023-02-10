Власти предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно бессрочно

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Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 10 февраля, рассказал в своем телеграм-канале глава думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Авторы инициативы предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно в течение трех часов на платных парковках вблизи спортивных объектов, образовательных, медицинских и культурных учреждений. А на специальных местах для инвалидов, выделенных на таких платных парковках, предлагают разрешить парковаться бесплатно бессрочно.

Действующее законодательство не запрещает устраивать вблизи социальных объектов платные парковки. В итоге, зачастую оказывается, что бесплатно припарковать автомобиль можно только в нескольких кварталах, поскольку рядом с учреждением расположены только платные парковки. «Принятие законопроекта позволит обеспечить гражданам, в том числе инвалидам и детям-инвалидам, доступ к объектам социальной инфраструктуры», – говорится в пояснительной записке.

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