30 марта 2020, 00:01
Власти призывают водителей не спешить со сменой резины
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Транспортный департамент Подмосковья сообщил о грядущем резком похолодании в центральном регионе и призвал автомобилистов не торопиться менять зимние шины на летние.
Фото: Anton Belitsky / Russian Look
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Похолодание продлится вплоть до четверга. На областных дорогах не исключено образование гололедицы. Может даже пойти снег. Поэтому автомобилистов попросили отложить визит в шиномонтаж и продолжать ездить на зимней резине. Кроме того, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на мототранспорте.
Непривычно теплая погода, наблюдавшаяся в конце недели, подтолкнула некоторых байкеров вывести своих «железных коней» из гаражей и досрочно открыть мотосезон. Но дорожное покрытие еще недостаточно прогрелось, чтобы обеспечить надежное сцепление. Как итог - первые ДТП с мотоциклами. Так, вчера в Москве на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб, после чего мотоцикл вынесло под КамАЗ. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.
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Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
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