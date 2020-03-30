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30 марта 2020, 00:01

Власти призывают водителей не спешить со сменой резины

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Транспортный департамент Подмосковья сообщил о грядущем резком похолодании в центральном регионе и призвал автомобилистов не торопиться менять зимние шины на летние.
Власти призывают водителей не спешить со сменой резины

Фото: Anton Belitsky / Russian Look

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По информации синоптиков, в ночь на 30 марта температура в Москве и Подмосковье опустится ниже нуля. Похолодание будет наблюдаться в большинстве регионов европейской части России. В этой связи Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось к водителям с призывом не выезжать на дороги на летней резине и соблюдать дистанцию.

Похолодание продлится вплоть до четверга. На областных дорогах не исключено образование гололедицы. Может даже пойти снег. Поэтому автомобилистов попросили отложить визит в шиномонтаж и продолжать ездить на зимней резине. Кроме того, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на мототранспорте.

Непривычно теплая погода, наблюдавшаяся в конце недели, подтолкнула некоторых байкеров вывести своих «железных коней» из гаражей и досрочно открыть мотосезон. Но дорожное покрытие еще недостаточно прогрелось, чтобы обеспечить надежное сцепление. Как итог - первые ДТП с мотоциклами. Так, вчера в Москве на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб, после чего мотоцикл вынесло под КамАЗ. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.
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Согласен, но смотря на кого попадешь. Может девочка первый раз вышла на работу, бывает. Сейчас вроде такого нет. Я с другом был в Транстехсервисе, выбирали ему машину. У него были 3 варианта, консультант разложил все по полочкам. Уехали через 5 часов на Соренте.
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Власти призывают водителей не спешить со сменой резины
{{material_129440}}По информации синоптиков, в ночь на 30 марта температура в Москве и Подмосковье опустится ниже нуля. Похолодание будет наблюдаться в большинстве регионов европейской части России. В этой связи Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось к водителям с призывом не выезжать на дороги на летней резине и соблюдать дистанцию.Похолодание продлится вплоть до четверга. На областных дорогах не исключено образование гололедицы. Может даже пойти снег. Поэтому автомобилистов попросили отложить визит в шиномонтаж и продолжать ездить на зимней резине. Кроме того, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на мототранспорте.Непривычно теплая погода, наблюдавшаяся в конце недели, подтолкнула некоторых байкеров вывести своих «железных коней» из гаражей и досрочно открыть мотосезон. Но дорожное покрытие еще недостаточно прогрелось, чтобы обеспечить надежное сцепление. Как итог - первые ДТП с мотоциклами. Так, вчера в Москве на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб, после чего мотоцикл вынесло под КамАЗ. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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