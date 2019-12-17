17 декабря 2019, 07:38
Власти Сахалина планируют за 5 лет перевести на газ половину местного автопарка
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Фото: Евгения Шерешевская/ Российская газета
На Сахалине цены на топливо - одни из самых высоких в России. Власти региона предлагают перевести местный автопарк на газомоторное топливо. В течение ближайших пяти лет планируется переоснастить 70 тысяч автомобилей.
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Кстати, как пишет «Российская газета», Сахалинская область лидирует в России по внедрению мер гос.поддержки при переводе транспорта на газ. Транспортный налог для машин на газе снижен на 50%, действует 70-процентная компенсация затрат на переоборудование. Для льготников размер компенсации может составить 100%, но не более 105 тысяч рублей. Существует и возможность аренды газобаллонного оборудования.
Перевод автомобилей на газ поможет местным жителям примерно вдвое экономить на топливе. Кроме того, автомобили с ГБО наносят меньший ущерб окружающей среде. Наиболее загрязненный воздух на Сахалине сейчас фиксируется в Корсакове и Южно-Сахалинске. По данным экологов, основной источник загрязнения – автомобильные выхлопы.
Массовый переход на газ потребует строительства газозаправочных станций. Сейчас в Корсакове и Южно-Сахалинске работает только по одной стационарной АГЗС. В 2020 году в регионе планируется существенно расширить сеть таких заправок, в том числе и за счет мобильных заправщиков. В следующем году появятся 6 передвижных станций в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском, а в 2021 году – в Охе и Ногликах. Планируется и строительство стационарных заправок, одна из которых должна заработать в Южно-Сахалинске уже в этом году.
Сейчас битопливные версии автомобилей выпускают почти все российские производители: Lada, УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, «Урал» и КАВЗ. Есть аналогичные модификации и в модельном ряду иностранных компаний. Как сообщили сахалинские власти, компания Mitsubishi уже заинтересовалась поставками на остров как минимум трех своих вседорожников – Pajero Sport, Outlander и L200.
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