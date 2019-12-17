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17 декабря 2019, 07:38

Власти Сахалина планируют за 5 лет перевести на газ половину местного автопарка

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Фото: Евгения Шерешевская/ Российская газета
На Сахалине цены на топливо - одни из самых высоких в России. Власти региона предлагают перевести местный автопарк на газомоторное топливо. В течение ближайших пяти лет планируется переоснастить 70 тысяч автомобилей.
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Как рассказала в интервью корреспонденту ТАСС министр торговли и продовольствия Сахалинской области Нина Павленко, в регионе через 5 лет на газе должны работать до 100 тысяч автомобилей. Для этого необходимо каждый год переоборудовать 14 тысяч машин и ввозить еще 6 тысяч автомобилей, уже оснащенных ГБО. Все затраты автовладельцам на переоснащение транспорта планируется компенсировать за счет областного бюджета, но точные суммы пока не озвучиваются.
 
Кстати, как пишет «Российская газета», Сахалинская область лидирует в России по внедрению мер гос.поддержки при переводе транспорта на газ. Транспортный налог для машин на газе снижен на 50%, действует 70-процентная компенсация затрат на переоборудование. Для льготников размер компенсации может составить 100%, но не более 105 тысяч рублей. Существует и возможность аренды газобаллонного оборудования. 

Перевод автомобилей на газ поможет местным жителям примерно вдвое экономить на топливе. Кроме того, автомобили с ГБО наносят меньший ущерб окружающей среде. Наиболее загрязненный воздух на Сахалине сейчас фиксируется в Корсакове и Южно-Сахалинске. По данным экологов, основной источник загрязнения – автомобильные выхлопы. 

Массовый переход на газ потребует строительства газозаправочных станций. Сейчас в Корсакове и Южно-Сахалинске работает только по одной стационарной АГЗС. В 2020 году в регионе планируется существенно расширить сеть таких заправок, в том числе и за счет мобильных заправщиков. В следующем году появятся 6 передвижных станций в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском, а в 2021 году – в Охе и Ногликах. Планируется и строительство стационарных заправок, одна из которых должна заработать в Южно-Сахалинске уже в этом году.

Сейчас битопливные версии автомобилей выпускают почти все российские производители: Lada, УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, «Урал» и КАВЗ. Есть аналогичные модификации и в модельном ряду иностранных компаний. Как сообщили сахалинские власти, компания Mitsubishi уже заинтересовалась поставками на остров как минимум трех своих вседорожников – Pajero Sport, Outlander и L200.

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Владимир
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виталий
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Власти Сахалина планируют за 5 лет перевести на газ половину местного автопарка
{{material_125014}}Как рассказала в интервью корреспонденту ТАСС министр торговли и продовольствия Сахалинской области Нина Павленко, в регионе через 5 лет на газе должны работать до 100 тысяч автомобилей. Для этого необходимо каждый год переоборудовать 14 тысяч машин и ввозить еще 6 тысяч автомобилей, уже оснащенных ГБО. Все затраты автовладельцам на переоснащение транспорта планируется компенсировать за счет областного бюджета, но точные суммы пока не озвучиваются. Кстати, как пишет «Российская газета», Сахалинская область лидирует в России по внедрению мер гос.поддержки при переводе транспорта на газ. Транспортный налог для машин на газе снижен на 50%, действует 70-процентная компенсация затрат на переоборудование. Для льготников размер компенсации может составить 100%, но не более 105 тысяч рублей. Существует и возможность аренды газобаллонного оборудования. Перевод автомобилей на газ поможет местным жителям примерно вдвое экономить на топливе. Кроме того, автомобили с ГБО наносят меньший ущерб окружающей среде. Наиболее загрязненный воздух на Сахалине сейчас фиксируется в Корсакове и Южно-Сахалинске. По данным экологов, основной источник загрязнения – автомобильные выхлопы. Массовый переход на газ потребует строительства газозаправочных станций. Сейчас в Корсакове и Южно-Сахалинске работает только по одной стационарной АГЗС. В 2020 году в регионе планируется существенно расширить сеть таких заправок, в том числе и за счет мобильных заправщиков. В следующем году появятся 6 передвижных станций в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском, а в 2021 году – в Охе и Ногликах. Планируется и строительство стационарных заправок, одна из которых должна заработать в Южно-Сахалинске уже в этом году.Сейчас битопливные версии автомобилей выпускают почти все российские производители: Lada, УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, «Урал» и КАВЗ. Есть аналогичные модификации и в модельном ряду иностранных компаний. Как сообщили сахалинские власти, компания Mitsubishi уже заинтересовалась поставками на остров как минимум трех своих вседорожников – Pajero Sport, Outlander и L200.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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