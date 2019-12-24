24 декабря 2019, 07:38
Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля
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Фото: carscoops.com
В следующем году на дорогах США могут появиться машины с автономным управлением без рулевого колеса. Концерн General Motors станет первым автопроизводителем, который получит соответствующее разрешение от Национальной администрации дорожной безопасности (NHTSA).
Фото: carscoops.com
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В ходе переговоров у регулятора возникает много вопросов, касающихся технической стороны дела. Власти хотят быть уверены, что автономные машины не менее безопасны, чем автомобили, управляемые людьми. Глава GM Мэри Барра уже встречалась с министром транспорта США Элейн Лан Чао, чтобы обсудить этот вопрос.
Когда правительство удовлетворит прошение GM, компания планирует выпустить порядка 2 500 автомобилей без привычных органов управления. Эти машины после серии испытаний пополнят автопарк службы беспилотного такси Cruise.
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