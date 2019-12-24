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24 декабря 2019, 07:38

Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля

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Фото: carscoops.com
В следующем году на дорогах США могут появиться машины с автономным управлением без рулевого колеса. Концерн General Motors станет первым автопроизводителем, который получит соответствующее разрешение от Национальной администрации дорожной безопасности (NHTSA).
Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля

Фото: carscoops.com

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Концерн General Motors еще в этом году запросил разрешение вывести на дороги общего пользования беспилотные автомобили без руля и педалей. Но власти не торопятся с принятием такого эпохального для отрасли решения. Тем не менее, переговоры между NHTSA и GM близки к завершению. По словам представителя NHTSA Джеймса Оуэнса, соглашение обязательно будет достигнуто в 2020 году.

В ходе переговоров у регулятора возникает много вопросов, касающихся технической стороны дела. Власти хотят быть уверены, что автономные машины не менее безопасны, чем автомобили, управляемые людьми. Глава GM Мэри Барра уже встречалась с министром транспорта США Элейн Лан Чао, чтобы обсудить этот вопрос. 

Когда правительство удовлетворит прошение GM, компания планирует выпустить порядка 2 500 автомобилей без привычных органов управления. Эти машины после серии испытаний пополнят автопарк службы беспилотного такси Cruise.

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Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля
{{material_128291}}Концерн General Motors еще в этом году запросил разрешение вывести на дороги общего пользования беспилотные автомобили без руля и педалей. Но власти не торопятся с принятием такого эпохального для отрасли решения. Тем не менее, переговоры между NHTSA и GM близки к завершению. По словам представителя NHTSA Джеймса Оуэнса, соглашение обязательно будет достигнуто в 2020 году.В ходе переговоров у регулятора возникает много вопросов, касающихся технической стороны дела. Власти хотят быть уверены, что автономные машины не менее безопасны, чем автомобили, управляемые людьми. Глава GM Мэри Барра уже встречалась с министром транспорта США Элейн Лан Чао, чтобы обсудить этот вопрос. Когда правительство удовлетворит прошение GM, компания планирует выпустить порядка 2 500 автомобилей без привычных органов управления. Эти машины после серии испытаний пополнят автопарк службы беспилотного такси Cruise.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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