Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 февраля 2020, 07:47

Власти удвоят бюджет льготного автокредитования

  • 239
  • 0
Правительство планирует вдвое увеличить сумму, выделенную из федерального бюджета на поддержку российского автопрома. Вместо первоначальных 5 млрд рублей на льготные автокредиты направят 10 млрд рублей.
Ранее мы писали
Начало весны многие российские автодилеры ждут с опаской. Две программы льготного автокредитования — «Первый ...
Читать далее
Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году. Об этом свидетельствуют поправки в федеральный бюджет на 2020 – 2022 годы. В Минпромторге эту информацию подтвердили корреспонденту РБК. 

Напомним, программы льготного автокредитования стартовали в 2020 году, начиная с 1 января. Недавно появилась информация, что зарезервированных в бюджете 5 млрд рублей хватит максимум до апреля – мая. Если правительство добавит еще 5 млрд рублей, программы господдержки смогут действовать практически до конца года. Деньги планируют перенаправить из средств, предусмотренных на программы развития лизинга российского машиностроения и производства самоходных машин.

Несмотря на рост продаж в январе, эксперты рынка прогнозируют по итогам первого квартала падение на 2 – 3%. По их словам, положительную динамику первому месяцу (+1,8%) обеспечила распродажа складских запасов по ценам прошлого года. Без программ господдержки российский авторынок ждал был серьезный спад.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Kolodki24.ru | отзывы
Пишу от имени поставщика данной компании. Несколько лет назад выставили на реализацию аккумуляторы, клиент сообщал, что продаж нет, два года назад мы начали просить аккумуляторы вернуть, так как нет продаж. Каждый раз клиент уверял, что аккумуляторы в полном порядке и что вернет их позже. В итоге, ...
Елена
Автостиль-Озерки JAC | отзывы
Направила страховая с кузовным ремонтом. Не буду описывать весь процесс оформления, это не важно, три нежели ушло на все, но когда я приехал за машиной, то в глаза сразу бросился зазор крышки багажника. Она косила сантиметра на два, на бежевом цвете это сразу бросилось в глаза. Но видел это только я ...
Klement
МоторсМСК | отзывы
Купил новый автомобиль в этом салоне. За полгода облезли все хромированные детали кузова, и я поспешил обратиться в сервис. До этого не бывал тут, и был немного шокирован этим местом, которое выглядело как гаражная шарага с соответствующим поведением работников. Машину приняли на осмотр, сами не позвонил ...
Ex_cliеnt
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Власти удвоят бюджет льготного автокредитования
{{material_128992}}Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году. Об этом свидетельствуют поправки в федеральный бюджет на 2020 – 2022 годы. В Минпромторге эту информацию подтвердили корреспонденту РБК. Напомним, программы льготного автокредитования стартовали в 2020 году, начиная с 1 января. Недавно появилась информация, что зарезервированных в бюджете 5 млрд рублей хватит максимум до апреля – мая. Если правительство добавит еще 5 млрд рублей, программы господдержки смогут действовать практически до конца года. Деньги планируют перенаправить из средств, предусмотренных на программы развития лизинга российского машиностроения и производства самоходных машин.Несмотря на рост продаж в январе, эксперты рынка прогнозируют по итогам первого квартала падение на 2 – 3%. По их словам, положительную динамику первому месяцу (+1,8%) обеспечила распродажа складских запасов по ценам прошлого года. Без программ господдержки российский авторынок ждал был серьезный спад.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Новороссийск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться