20 февраля 2020, 07:47
Власти удвоят бюджет льготного автокредитования
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Правительство планирует вдвое увеличить сумму, выделенную из федерального бюджета на поддержку российского автопрома. Вместо первоначальных 5 млрд рублей на льготные автокредиты направят 10 млрд рублей.
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Напомним, программы льготного автокредитования стартовали в 2020 году, начиная с 1 января. Недавно появилась информация, что зарезервированных в бюджете 5 млрд рублей хватит максимум до апреля – мая. Если правительство добавит еще 5 млрд рублей, программы господдержки смогут действовать практически до конца года. Деньги планируют перенаправить из средств, предусмотренных на программы развития лизинга российского машиностроения и производства самоходных машин.
Несмотря на рост продаж в январе, эксперты рынка прогнозируют по итогам первого квартала падение на 2 – 3%. По их словам, положительную динамику первому месяцу (+1,8%) обеспечила распродажа складских запасов по ценам прошлого года. Без программ господдержки российский авторынок ждал был серьезный спад.
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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