Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине

Ранее мы писали Латвия отправила в помощь Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей В середине февраля власти Латвии решили передавать Украине машины, конфискованные у пьяных водителей. Первую ... Читать далее

С 29 августа 2023 года власти Лондона в 3 раза расширили зону со сверхнизкими выбросами (ULEZ). Сейчас она практические достигает границ трассы М-25, лондонской кольцевой автодороги, протяженностью 188 километров, которую можно считать аналогом МКАД. Любой автомобилист, который хочет въехать в Лондон на автомобиле с дизельным двигателем ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) или на машине с бензиновым двигателем ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года) обязан платить по 12,5 фунта стерлинга в сутки (1,4 тысячи рублей). Плата также распространяется на мотоциклы, некоторые виды автобусов и грузовиков.

Нововведение вызвало громкий скандал и акции протеста, но власти британской столицы остались непреклонны. В качестве компенсации владельцам, которые решаются сдать на металлолом свой старый автомобиль, выплачивают субсидию в размере 2 тысяч фунтов (230 тысяч рублей). Буквально через несколько дней после расширения зоны ULEZ мэр Киева Виталий Кличко предложил Садику Хану не отправлять старые машины на металлолом, а передавать Украине. По его словам, в первую очередь на фронте пригодятся внедорожники и грузовики.

Сначала мэр Лондона ответил отказом, сославшись на отсутствие законодательной базы для подобной передачи автомобилей. Политические противники обрушились на него с критикой и сейчас британский Минтранс заявил, что не видит особых препятствий, пишет ТАСС.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах