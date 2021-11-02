Власти вновь обсуждают отмену нештрафуемого порога превышения скорости: теперь его предлагают снизить с 20 до 5 км/ч
За серьезное превышение скорости (более чем на 60 км/ч) предлагается наказывать принудительными работами и административным арестом на 15 суток. Кроме того, госпожа Беседина настаивает на отмене возможности оплатить со скидкой штраф за любое превышение скорости. По ее словам, в Дании после ужесточения в 2012 году штрафов за превышение скорости резко сократилась аварийность на дорогах. В России сейчас штрафы за превышение «издевательски маленькие».
Комиссия по законодательству рекомендовала рассмотреть законопроект Дарьи Бесединой на одном из ближайших заседаний Мосгордумы. Если депутаты поддержат инициативу, то ее направят на рассмотрение Госдумы. С другой стороны, замглавы Дептранса Москвы Андрей Корнеев, считает, что Дарье Бесединой полезнее было бы обратиться со своей инициативой напрямую в Минюст, где сейчас готовится проект нового КоАП. Насколько известно, новый кодекс не предусматривает повышения штрафов за превышение скорости. Единственный нюанс, за все превышения более чем на 60 км/ч будут штрафовать «по максимуму» - на 5 000 рублей.
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