Власти вновь заговорили об отмене нештрафуемого порога 20 км/ч
Марат Хуснуллин заявил: «Мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах». Трудно сказать, что вице-премьер имел в виду. Согласно официальной статистике МВД, в 2020 году в ДТП погибло 16,2 тысячи человек, еще 183 тысячи получили травмы.
Вице-премьер подчеркнул, что окончательного решения по вопросу снижения нештрафуемого порога пока не принято. Идут обсуждения и по снижению максимально допустимых долей промилле алкоголя в крови водителей. Сейчас этот показатель не должен превышать 0,3 промилле. По мнению экспертов, величина ничтожно малая и существует для нивелирования погрешности измерительных приборов. Снижение показателя приведет лишь к росту коррупции.
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