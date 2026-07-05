Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

5 июля 2026, 13:50

Вместо покорения космоса - долговая яма на 81 млн: суровый финал «космической» империи SR Space

Вместо покорения космоса - долговая яма на 81 млн: суровый финал «космической» империи SR Space

Дал в долг без документов? Новый абсурдный поворот в деле банкротящейся SR Space

Вместо покорения космоса - долговая яма на 81 млн: суровый финал «космической» империи SR Space

В деле о банкротстве российской компании SR Space появился новый участник. Сумма требований быстро растет. Инвестор требует значительную компенсацию. Подробности - в нашем материале.

В деле о банкротстве российской компании SR Space появился новый участник. Сумма требований быстро растет. Инвестор требует значительную компенсацию. Подробности - в нашем материале.

В истории банкротства компании SR Space появился новый поворот: к списку кредиторов добавился частный инвестор, предоставивший фирме крупную сумму. По данным, опубликованным на портале Федресурс 26 июня, физическое лицо Сергей С. намерен включить свои требования в реестр. Речь идет о займе в размере 10 миллионов рублей, который был выдан компании в июле 2024 года, пишет abn.agency.

За два года сумма долга существенно увеличилась из-за начисленных процентов. Теперь общая сумма претензий Сергея С. составляет 18,5 миллиона рублей. Конкурсный управляющий Виталий Зыкин сообщил о поступлении соответствующего заявления. Однако к документам не были приложены подтверждающие бумаги: договор займа, поручительства и платежные документы отсутствуют в пакете кредитора.

Ранее стало известно, что общий объем требований к SR Space уже превысил 81,5 миллиона рублей. Среди кредиторов значатся ФНС, Сбербанк и управляющая компания бизнес-центра, где располагался офис фирмы. Это говорит о серьезных финансовых трудностях, с которыми столкнулась компания.

Проблемы у SR Space начались еще в 2025 году, когда Арбитражный суд Москвы признал компанию несостоятельной. В ходе инвентаризации удалось выявить активы лишь на несколько миллионов рублей. Среди имущества оказались ноутбуки, оргтехника и два макета космических аппаратов, оцененных в 5,9 и 2,8 миллиона рублей соответственно.

В 2024 году SR Space пыталась провести pre-IPO, рассчитывая привлечь более 1,5 миллиарда рублей. Однако удалось реализовать ценные бумаги только на 23,47 миллиона - это всего 1,5% от запланированной суммы. После начала процедуры банкротства основатель компании заявлял о намерении выкупить акции обратно, но подтверждений этим планам не появилось.

Таким образом, ситуация вокруг SR Space продолжает оставаться напряженной. С каждым новым кредитором конкурсная масса увеличивается, а перспективы удовлетворения требований всех участников процесса становятся все менее определенными.

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